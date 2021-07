Blondie desvela una colaboración muy especial en su nuevo disco

La banda de Debbie Harry sigue adelante con los preparativos de su nuevo disco. La situación actual está lastrando la producción de sus nuevas canciones, pero su vocalista ya ha anunciado que pronto esas 10 o 12 canciones que lo conformarán estarán disponibles. Además, vamos conociendo más detalles del próximo álbum, como una colaboración de lujo: Johnny Marr, ex guitarrista de The Smiths.

No es la primera vez que el músico colabora con la banda neoyorkina. Ya dejó su sello más personal en My Monster, uno de los temas del disco Pollinator, el último de Blondie hasta la fecha, lanzado en 2017. El próximo lanzamiento, del que no sabemos aún mucha información, será el duodécimo álbum de estudio de la banda.

Al respecto de este nuevo trabajo, Debbie Harry no ha querido hablar mucho del tema, pero en unas declaraciones a NME aseguró que el proceso a está bastante avanzado: "Estamos en el proceso de establecer un período de tiempo para grabar algunas pistas y ensayar. Ya estamos viendo entre 10 y 12 canciones, pero parece que es demasiado pronto para hablar sobre ellas".

Aún no hay una fecha estimada de estreno de este material de Blondie, porque apenas se encuentra en las primeras etapas de creación. Sí sabemos que contará como productor con John Congleton, con el que ya han trabajado en otros proyectos. Es uno de los grandes nombres detrás de discos de Franz Ferdinand, Bono o Brian Wilson, de Beach Boys.

BLONDIE: VIVIR EN LA HABANA Short Film Trailer

Antes de tener en nuestras manos el nuevo disco de Blondie, la banda estadounidense ya anunció que el 16 de julio podremos escuchar la banda sonora oficial de Blondie: Vivir En La Habana. En este documental, podremos conocer la visita que hicieron a Cuba en 2019, y aunque no tiene fecha de estreno confirmada, todo apunta a que podremos verlo relativamente pronto.

Además, después de meses sin tocar en directo, Blondie anunció que a finales de este año recuperará la normalidad en los escenarios y saldrá de gira junto a Garbage. Shirley Manson y Debbie Harry son grandes amigas desde hace años y tienen una gran afinidad artística. El tour, titulado Against The Odds, arrancá el 6 de noviembre en Liverpool y recorrería diferentes ciudades del Reino Unido.