Desde este miércoles ya puedes devolver las entradas del Mad Cool 2021: te contamos cómo y hasta cuándo

Si eres de los que tenían entradas para asistir al Mad Cool Festival de este 2021 pero no tienes claro si quieres esperar a 2022 para ver a artistazos como Metallica, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, The Killers, Muse y muchos más, quizá esto te interese: este mismo miércoles se abre el plazo para la devolución de tus entradas.

Así, desde este mismo 7 de julio y hasta el próximo día 21, todos aquellos que tuviesen entradas para este 2021 y opten por no guardarlas para el próximo año, podrán empezar a tramitar su devolución a través de la web del propio Mad Cool.

El proceso será muy sencillo. Solo hay que acceder al apartado destinado a la devolución de tickets de la página web del Mad Cool Festival y una vez allí seleccionar la vía por la que se adquirieron: MadCool tickets, Ticketmaster, Festiticket o Pack Fnac.

Si has comprado tu entrada en alguno de los tres primeros puntos de venta solo tendrás que solicitar el reembolso de la misma rellenando el formulario que aparece en la página web. Sin embargo, si tienes un Pack Fnac y lo tienes sin abrir, podrás devolverlo 'online' a través de la web de Fnac. Eso sí, si el pack está abierto, por motivos de salud, se podrá hacer también la devolución, pero en este caso solo sobre la entrada del Mad Cool, por lo que se reembolsará el valor de la misma y no del pack completo.

También puedes cambiar el día para el que es válida la entrada

Además de la devolución de las entradas, hasta el próximo 21 de julio también se podrán ralizar cambios sobre el día de validez de las entradas a través del perfil personal de Mad Cool Area. Es decir, que, si compraste un ticket para disfrutar del viernes en el Mad Cool de 2021 pero finalmente, al ver el cartel del sábado de 2022 prefieres acudir ese día, hasta el día 21 podrás realizar ese cambio de forma gratuita.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los cambios sobre las entradas solo se podrán realizar siempre que sean por otra de la misma categoría. Es decir, si tienes un abono de tres días solo podrás cambiarlo por un abono de tres días y si tienes una entrada válida para un día, solo se podrá computar por una entrada diaria para 2022.

Si tienes una entrada de un día y quieres comprar un abono más amplio tendrás que adquirir las entradas que te falten por separado hasta que te encuentres satisfecho.

El cartel del Mad Cool 2022

Por si todavía no has decidido qué hacer con tus entradas del Mad Cool 2022, aquí te traemos los principales artistas del cartel del festival que está programado para los días 6, 7, 8 y 9 de julio del próximo año:

Cartel del Mad Cool Festival 2022. / Mad Cool Festival

Miércoles 6 de julio de 2022

Metallica, Twenty One Pilots, Placebo, Carly Rae Jepsen, Wolf Alice, Yungblud, Thrice, Seasick Steve, Frank Carter, Fever 333, Sports Team, The last internationale, Creeper, Catnapp, Rocío Sainz, Dynamite TV y The Levitants.

Jueves 7 de julio de 2022

Imagine Dragos, The Killers, Deftones, St Vincent, Foals, Sigrid, Tove Lo, Tom Misch, Nothing buy thieves, The comet is coming, Beabadoobee, Pale Waves, Hobo Johnson, Highly Suspect, Viva Belgrado y muchos más.

Viernes 8 de julio de 2022

Muse, Faith no more, Atlt-J, The war on drugs, MØ, Jamie Culum, Parcels, Phoebe Bridgers, Black PUmas, Goodbye June, Shura, Iamdb, Aviva, Scarypoolparty, Baby Rose, Dream Wife, Sleep Token, Higher Power y muchos más.

Sábado 9 de julio de 2022

Kings of lion, Pixies, Royal Blood, Zara Larsson, Editors, Leon Bridges, Sylvan Esso, Princess Nokia, The Struts, Gang of youths, Tom Grennan, Blood red shoes, Marika Hackman, Noga Erez, Angie McMahon y muchos más.