La épica musical del fútbol: lista con los himnos que emocionan en todos los estadios

El buen rendimiento de la escuadra inglesa en esta Eurocopa 2020 ha reavivado en el Reino Unido la pasión por esas canciones que se usan para llevar en volandas a una selección hasta su meta, y que suele ocurrir que se graban en el subconsciente de toda una generación, inseparables de esas batallas épicas sobre el césped.

Esa tradición de que la afición al unísono cante un tema musical en el estadio o delante de una pantalla, o la de convertir canciones pop y rock en himnos alentadores de afición y jugadores, está mucho más arraigada entre los equipos del fútbol británico, ya sean de liga o selecciones, que en otras latitudes. Es algo casi cultural, pues allí, la creación musical y la industria que la rodea son influyentes como en pocos sitios.

Si miramos nuestro balompié, podríamos hacer la salvedad del Atlético de Madrid, que cuenta con icónicos supporters como Sabina, Leiva o Dani Martín, que ambientaron las tardes frente al Manzanares y ahora lo hacen junto a la M-40. Su cancionero rojiblanco es forofo, pero sentido y algo introspectivo, en cualquier caso, poco dado a la fiesta primaria.

Extrapolando a la música en torno a 'La Roja', algo sí que nos son-roja-remos, pues somos capaces de recordar a Manolo Escobar llevado en volandas, a su tocayo 'El del Bombo' o al ínclito 'A Por Ellos, Oé!'. También nos vienen a la cabeza los esfuerzos en vano de la coral al completo de la selección por entonar junto a la Niña Pastori para la Euro 2016, o lo de Sergio Ramos, ya sin el resto de convocados, para el Mundial de Rusia.

Si me obligasen a quedarme con alguna, como boomer militante que soy, opto por la sonrisa nostálgica que me despierta 'El Mundial', al más puro estilo de la canción lírica española del que beben muchos himnos oficiales de clubes de La Liga. En aquel 82, nuestros estadios contaban con megáfonos de escaso rango dinámico, y las cuerdas vocales de Plácido Domingo lucieron bien vivas mientras Naranjito hacía saques de honor.

Volvamos al asunto british, pues se especula estos días con que Three Lions, la canción con cuya versión original animaron los ingleses su participación en la Eurocopa del 96 y que llegó al nº1 en las islas británicas con el Mundial del 98, podría volver, 25 años después, a lo más alto del referencial chart del Reino Unido, aupada por el éxito de este renovado equipo nacional inglés. Sería la 5ª vez que ocurriera... It's Coming 1?

Y es que Three Lions cuenta con todos los ingredientes para ser bandera de ese éxtasis colectivo que es ser afición, la escribió e interpretó uno de los grupos más cool de la escena indie de los 90, The Lightning Seeds, y tenía la imprescindible colaboración de dos populares presentadores de la BBC. También ese estribillo corto y directo, cantado a corto es perfecto para ser entonado sin mucho esfuerzo, y aunque en un principio no terminó de convencer al estamento futbolero, la afición la hizo suya, y la duda se disipó cuando recibió la bendición final por parte del legendario central Paul Gascoigne, que la pinchaba siempre en el bus de la selección inglesa, y hasta pidió que la pincharan el día de su boda.

Como prueba de las numerosas vidas que tiene, ahora se ha editado este nuevo vídeo, repleto aún de imágenes del clip original de hace dos décadas y media.

Hace algunos años también, suponemos que en era pre-Brexit, otras selecciones, como la alemana, la escogieron como canción de guerra para sus desplazamientos a los encuentros, y eso que ellos fueron los que apearon a los ingleses de la Eurocopa del 96, en semifinales y por tanda de penaltis. Algo que nos va a sonar familiar.

Con todo el furor en torno a la canción de Baddiel y Skinner, no nos ha extrañado leer que esta misma semana Ed Sheeran haya proclamado que no le importaría perder su actual número 1 en las listas con su éxito Bad Habits, si el tema que se lo arrebata es el de 'los 3 leones'.

Conscientes de que llegado este momento te has quedado con ganas de ponerte algunos cuantos himnos futboleros, tenemos para ti una playlist que, además de Three Lions recoge otras 40 canciones capaces de dotar de épica cualquier partido, sea de alta competición o en campo de tierra. La tienes ya disponible en la sección 'Música' de nuestra app.

¿Cuál es tu favorita?