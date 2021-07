Drake y Nicki Minaj traman algo

Drake y Nicki Minaj han demostrado en múltiples ocasiones que la música ha construido una amistad indestructible. Parecen ser amigos, no solo delante de las cámaras, sino también detrás.

Pero en ocasiones han llevado su amistad también al estudio de grabación. Han sido múltiples las ocasiones en las que hemos visto a ambos protagonistas trabajar juntos en una misma canción. Pero ellos siempre tienen ganas de seguir haciéndolo.

De hecho, gracias a un Instagram Story que ha subido el rapero sabemos que quizás pronto escuchemos nuevos proyectos musicales de ambos artistas. Drake ha publicado una instantánea en el estudio de su amiga. Y por si fuese alguna duda, figura un gigantesco Nicki con luces de neón sobre la pantalla y las teclas. Una imagen vale más que mil palabras, ¿no?

Drake appears to be in the studio with Nicki Minaj. 👀 pic.twitter.com/63cf8YoLsK — Pop Crave (@PopCrave) July 7, 2021

Como mencionamos en líneas anteriores, no es la primera vez que Drake y Nicki unen sus voces en una misma canción. Make Me Proud, Moment 4 Life, No Frauds y Up All Night son solo algunas de ellas.

Para entender el inicio de la amistad de los raperos hemos de remontarnos al año 2010, cuando Drake lanzó su álbum debut Thank Me Later. En una de sus canciones confesó que quería casarse con Minaj. Según CapitalXtra, en 2010, se dispararon los rumores de relación entre ambos cuando protagonizaron una actuación de lo más hot.

Poco a poco, los rumores aumentaron, pero su amistad tan cercana sufría diversas idas y venidas. Aunque parecieron arreglarlo, ya que han mantenido hasta hoy se vínculo que entablaron al principio.

Y a ti, ¿te gustaría escucharlos en un nuevo hit?