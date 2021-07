Halsey anuncia nuevo disco con una portada donde reivindica los cuerpos de las embarazadas

Halsey está de vuelta. La cantante estadounidense ha anunciado este mismo miércoles, 7 de julio, que va a lanzar su cuarto álbum de estudio. ¡Y no habrá que esperar mucho para poder escucharlo y es que estará en todas las plataformas a partir del 27 de agosto!

Además, la artista ha desvelado el nombre del trabajo: If Can’t Have Love, I Want Power (Si no puedo tener amor, quiero poder). Vamos, toda una declaración de intenciones.

Junto al anuncio, Halsey ha compartido la impresionante portada. En ella, vemos a la joven de 27 años en un trono junto a un bebé. Cabe recordar que la estrella pop ha sido madre recientemente y esto ha cambiado todo su mundo.

Junto a la publicación de la portada, Halsey ha compartido un texto sobre los motivos que la han llevado a escribir este disco conceptual “sobre las alegrías y los horrores del embarazo y el parto”.

Una portada muy especial

La artista explica que era muy importante para ella plasmar ese sentimiento que ha vivido durante estos meses: “La dicotomía de la Madonna y la de bitch La idea de que yo, como ser sexual, y mi cuerpo, como recipiente y regalo para mi hijo, son dos conceptos que pueden coexistir de forma pacífica y poderosa. Mi cuerpo ha pertenecido al mundo de muchas maneras diferentes en los últimos años, y esta imagen es mi medio para reclamar mi autonomía y establecer mi orgullo y fuerza como fuerza vital para mi ser humano”.

La artista ha querido rendir homenaje con esta portada a todos los cuerpos de las embarazadas “como algo bello que hay que admirar”. La joven continúa explicando la importancia de erradicar el estigma social que rodea a los cuerpos a la lactancia: “Espero que esto sea un paso hacia la dirección correcta”.