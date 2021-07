Nicki Nicole y Delaossa mezclan el flamenco con lo urbano en ‘Me Has Dejado’: ¡mira el vídeo!

Nicki Nicole ha demostrado ser una artista de lo más versátil. No solo se ha atrevido (y ha triunfado) en la escena de los sonidos urbanos, sino que ahora también pisa con delicadeza el terreno del flamenco.

La argentina ha lanzado una de sus colaboraciones más esperadas junto a uno de sus mayores referentes. Se trata de Me Has Dejado, su unión musical con el rapero Delaossa. El artista malagueño, y experto en R&B y rap en la escena de la música urbana española, se ha unido a nuestra protagonista para deleitarnos con una fusión de todos estos estilos junto al flamenco.

Nicki y Delaossa cantan sobre una historia de desamor, cada uno aportando su propio toque personal. Los diferentes tonos de ambos artistas se unen a la perfección en una canción que inspira a cualquiera que la escuche.

Nicki Nicole y Delaossa en el rodaje del videoclip de 'Me Has Dejado' / Foto cedida por Dale Play Records

Pero Me Has Dejado no llega solo, sino acompañado de un videoclip dirigido por Guillermo Centenera. Ambos se trasladan a Chinchón, un bonito y conocido pueblo madrileño que se caracteriza por la belleza de su plaza. Allí es donde nuestros protagonistas se ponen frente a la cámara para dejarse llevar con los ritmos del tema. Además, se rodean de otros artistas de flamenco que aportan el toque especial a las imágenes.

"Dani (Delaossa) es alguien a quien admiro mucho. Soy gran fan de él desde antes de que empecé a hacer música. Es increíble que mi ídolo se ha convertido en mi amigo. Hicimos esta canción hace dos años y yo esperaba poder realizarla en el estudio, pero debido a la pandemia tuvimos que terminarla por separado. Por suerte, pudimos grabar el video juntos aquí en España. Lo genial de esta canción es que tiene mi esencia y la de él 100 por ciento", señala Nicki. Lo cierto es que hace precisamente dos años, la argentina visitó a LOS40 y nos confesó que una de sus inspiraciones era el rapero. Por aquel entonces, ya nos había lanzado la indirecta.

Por su parte, Delaossa también tiene halagos para la argentina: "Grabar con Nicki fue increíble porque fue súper orgánico. La conocí a través de su sesión con Bizarrap, y la busqué. La invité a cantar conmigo en uno de mis recitales, y todo fluía. Cuando viajé a Argentina nos juntábamos en el estudio, y dentro de una hora y media creamos la canción. Fue algo muy natural y orgánico. Fue un placer, había una gran vibra. Con Nicki, las palabras no bastan".

Y a ti, ¿qué te ha parecido Me Has Dejado?