‘Mask Singer 2’ no emite su último programa y la audiencia estalla: “Normal que dejemos de ver la tele”

El exitoso formato de Antena 3, Mask Singer 2, sigue creando expectativas semana a semana, y la apuesta para este pasado miércoles era bien alta. Se unificarían en un sólo programa las máscaras de toda la edición, descubrirían a una y habría una nueva máscara invitada, Pingüino.

El formato prometía encauzarse con esto hacia su recta final, aunque finalmente no ha sido así. El partido de la Eurocopa entre Inglaterra y Dinamarca afectó a la emisión de El Hormiguero, y en principio no lo iba a hacer para Mask Singer… Aunque la prórroga del mismo acabó por cambiar todo el horatio de emisiones de Antena 3.

De este modo, las redes del programa se veían obligadas a cambiar sus publicaciones de todos lados, algo que los usuarios no han querido dejar pasar desapercibido:

Al parecer, que los equipos europeos acabasen por llevar su partido a la prórroga ha sido algo que Atresmedia se ha tomado muy en serio. Si bien sacrificaba la emisión de un nuevo programa de El Hormiguero, decidía retrasar la emisión del séptimo programa para la semana siguiente.

No es la primera vez que pasa, pues ya la primera semana del concurso decidieron hacer una presentación de las máscaras en vez de estrenar la temporada. Sin embargo, esta segunda vez parece haber calado más hondo en la audiencia.

Anunciando una nueva entrega a bombo y platillo, la audiencia conocía a Pingüino -la máscara invitada- a la vez que la hora de emisión del programa. Sin embargo, una vez que se ha empezado a emitir el recopilatorio de la temporada, las redes del programa borraban todo lo referente a la nueva entrega y editaban sus mensajes ya publicados cambiando horas por "muy pronto".

El principal error de la cadena ha sido no comunicarlo en ningún momento, causando la confusión más absoluta entre los televidentes. Y es que mientras muchos esperaban ver una nueva entrega del programa al acabar la reposición, han acabado viendo como ésta se alargaba más allá de la media noche y sin ningún tipo de contenido nuevo.

Sin duda, algo que nadie se esperana después de la eliminación de España en la competición el pasado martes. Sobre todo, tratándose de un partido de dos equipos europeos entre los que no se incluye el nuestro, y que no genera tanto interés entre la audiencia como sí podría haber hecho Mask Singer.

Las redes, ardiendo más que nunca

Por supuesto, las redes no se han quedado calladas ante esto. Al ver que el programa no se emitía, muchos se han llegado a impacientar. Cuando se han dado cuenta de que no habría nueva entrega, han llegado a su propio límite:

Yo hoy feliz porque era miércoles de adivinar máscaras con mi madre y me encuentro con que @antena3com cambia en el último momento su programación y #MaskSinger7 no hay.

Entre que hay que tener ganas de veros con los anuncios y esto normal que dejemos de ver la tele 🤬 — Carmen🐇 (@carmenpilar10) July 7, 2021

Creo que se le está faltando el respeto a los espectadores @MaskSingerA3. Siento decirlo porque soy un gran fan del programa. Y todo por el share. #MaskSinger7 — Blue Jeans (@FranciscodPaula) July 7, 2021

En resumen he gastado dos horas de mi tiempo esperando algo para acabar viendo algo que he visto mil veces , me hace muy poca gracia #MaskSinger7 — Rosa🌱 (@auraxaitana) July 7, 2021

Por si fuera poco, los rezagados que se quedaban hasta el final de la reposición se han encontrado con la repetición de la primera gala del programa. Aunque la cadena aún no se ha pronunciado, todo apunta a que la séptima gala se emitirá en su horario habitual la semana que viene.