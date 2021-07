Grandes noticias para los fans de Disney: ¡el primer tráiler de Encanto ya está aquí! Y es una auténtica fantasía, literalmente. En los casi dos minutos que dura el avance podemos descubrir sobre qué va la trama, centrándose en una chica llamada Mirabel cuya familia tiene poderes extraordinarios. Como podéis imaginar, ella todavía no lo ha encontrado.

Tras el estreno de Soul y Luca, esta vez los estudios han apostado por centrar la historia en Sudamérica. Concretamente, Disney ha querido apostar por Colombia. De este modo, los preciosos colores, las fauna y la flora del lugar estarán plasmados en la película.

También, tal y como hemos podido ver en el avance, la música beberá directamente del folclore colombiano. De hecho, para la ocasión, Disney ha contado con el aclamado compositor de Broadway Lil Manuel Miranda, quien ha estado detrás de las canciones de In The Heighs.

Disney lanza el tráiler de ‘Encanto’, su nueva película ambientada en Colombia

Para la dirección, la productora ha vuelto a apostar por Byron Howard y Jared Bush, quienes estuvieron al frente de Zootopia. Además, para el guion han contado con Charise Castro Smith.

La película se estrenará en otoño, tal y como asegura el trailer este noviembre. Vamos, que puede convertirse en una de las películas de niños de las Navidades.

La trama de Encanto

Encanto cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia en una casa mágica de un pueblo encantado llamado Encanto. Mirabel, la protagonista, es una chica de quince años que lucha por encontrar su sitio en la familia. Y es que ella, de momento, no ha encontrado su don.

En la versión original de la cinta, Mirabel está doblada por Stephanie Beatriz, actriz de In The Heighs.

La propia actriz, describe a su personaje con las siguientes palabras: “Mirabel es un personaje muy divertido y cariñoso que también anhela profundamente algo más. Además, no tiene miedo de defender lo que sabe que es correcto, algo que me encanta y con lo que me identifico mucho".

Tendremos que esperar para poder disfrutar de esta nueva película de Disney. Estamos seguros de que volverá a enamorarnos.