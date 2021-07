Así fue la primera vez de U2 en televisión, hace más de 40 años

Llenan estadios, han protagonizado algunas de las giras más largas y exitosas de todos los tiempos y son una eminencia en el mundo del rock. U2 es una de las grandes bandas de la historia, pero como todas, tiene unos inicios, en los que nadie los conocía y en el que tuvieron que luchar para encontrar su lugar.

Los comienzos de U2 se remontan al 25 de Septiembre de 1976, en Dublín, Irlanda. Larry Mullen Jr., batería de U2, puso un anuncio en el tablón de anuncios de su instituto buscando miembros para formar una banda de rock. Se presentaron siete chicos: Adam Clayton, Paul Hewson (Bono), Dave Evans (The Edge), su hermano Dick Evans y dos amigos de Larry que prácticamente no participaron en la nueva banda, llamada Feedback. Los cuatro miembros se reunieron en la cocina del batería Larry Mullen Jr. siendo todavía estudiantes adolescentes en la escuela Mount Temple de Dublín con muy poco conocimiento musical, pero ambición sin fin.

En marzo de 1977, Feedback pasó a llamarse The Hype y todavía seguía formada por cinco miembros. A partir de ese momento, ávidos de fama y repercusión, se les presentó una gran oportunidad. Un año más tarde, el 2 de marzo de 1978, el programa de la televisión pública irlandesa Youngline se fijó en esta banda y quiso contar con ellos para una actuación.

Eran solo unos críos. Bono tenía solo 17 años en ese momento, mientras que The Edge y Mullen Jr tenían 16 años. Adam Clayton tenía solo 18 años. Se lanzaron a interpretar Street mission, una de las primeras composiciones de la banda, que no fue incluida en su discografía en ese momento. Fue en 2004 cuando el grupo decidió incluirla en la colección The Complete U2, una recopilación digital de rarezas.

U2 - First TV appearance on RTE 1978

Se puede apreciar un sonido más crudo, menos pulido de ese que solemos escuchar hoy en día. De todos modos, ya se notaba una gran presencia de la guitarra de The Edge y esa energía a la que Bono nos tiene acostumbrados cada vez que sale al escenario.

Meses más tarde, en noviembre, el programa volvió a emitir el show con una aclaración: la banda The Hype había cambiado ese nombre por otro: U2. Lo hicieron después de ganar un concurso en la ciudad de Limerick, un evento después del cual decidieron renombrar la abnda y pasar a llamarse como les conocemos ahora, con un nombre propuesto por Steve Averill, un amigo de la banda.