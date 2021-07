Cinco historias de amor hacia las ‘Spice Girls’ y su ‘Wannabe’: así marcó a las artistas de hoy

"If you wanna be my lover, you gotta get with my friends" ("Si quieres ser mi amante, tienes que llevarte bien con mis amigos"), cantaron por primera vez las Spice Girls hace 25 años. Mel B, Mel C, Victoria Beckham, Geri Halliwell y Emma Bunton no tenían ni idea de que aquella canción se iba a convertir en uno de los mayores himnos pop de todos los tiempos, marcando a toda una generación de artistas.

Corría el año 1996 cuando Wannabe irrumpió con fuerza en la industria musical. El tema se convirtió en el single de un grupo femenino más vendido de la historia. ¡Y no nos extraña! Con un mensaje cargado de empoderamiento, donde las chicas ponían por delante de un chico a la amistad y la sororidad (cosa que no era tan común en los noventa), su mensaje cautivó a millones de personas.

Muchas niñas y niños que crecieron en los noventa recuerdan con cariño aquel tema. Y es que era muy habitual jugar en el patio del colegio a ser las Spice Girls. Eran mujeres poderosas, con fuerza y que hacían lo que querían con su vida. ¿Y quién no quiere eso?

Spice Girls - Wannabe

Lola índigo, Raquel Córcoles (Moderna de Pueblo), LalaChus, Paula Usero y Carol Rovira, cinco chicas que crecieron al ritmo de Wannabe, nos han contado qué significó para ellas esta canción y qué recuerdo guardan.

Lola índigo: “No tenía Spice favorita, me gustaban las Spice”

La carrera musical de Lola Índigo está fuertemente influenciada por las Spice Girls. No solo tiene una canción con el nombre del grupo donde las homenajea directamente. También en sus looks y sus coreografías se puede ver cómo las británicas están presentes.

Lola recuerda Wannabe con mucho cariño. “Fue una de las primeras canciones que chapurreé sin saber lo que decía. De esto de que eres pequeña y chapurreas en inglés sin tener ni idea. Pero yo lo daba todo con ella”.

“Wannabe es una de las canciones más importantes de mi vida. Es un tema que si lo pinchas en una fiesta, sabes que la gente se va a volver loca”, ha dicho Lola.

Lola Indigo - Spice Girls

La andaluza recuerda que nunca tuvo una integrante que le gustase más que otra: “No tenía Spice favortia, me gustaban las Spice. No puedes tener favorita, cada una aporta algo diferente. Como yo con mis amigas, cada una aporta algo. Eso es lo guay”.

Raquel Córcoles (Moderna de Pueblo): “Gané un concurso de Spice Girls”

Raquel Córcoles, conocida como Moderna de Pueblo, es una de las ilustradoras y creadoras de cómic más exitosas del momento. Sus libros y tiras, donde presenta al personaje de Moderna de Pueblo y sus amigas, están cargadas de referencias al mundo del pop. De este modo, en más de una ocasión ha dibujado a sus personajes como el grupo británico.

Raquel nos cuenta lo importante que fue para ella este grupo en su infancia. Y es que la artista tuvo vivió un episodio en el colegio que da para trama de película:

“Hice un concurso en clase y me cogieron las guays para hacer de Spice con ellas. Cuando estábamos ensayando, me echaron. No me acuerdo de los motivos, pero entonces formamos un grupo con las que habíamos quedado descatalogadas y montamos nuestras Spice Girls. Ganamos el concurso. Fue un momentazo”.

“Mi abuela me puso un vestido verde de Geri, con unas hombreras como relleno de pecho. Y todas nos vinimos super arriba”, recuerda la ilustradora.

LalaChus: “Yo siempre era la Spice que sobraba en ese momento”

La cómica LalaChus tiene otro recuerdo de las Spice. Ella también las imitaba de pequeña. Eso sí, tal y como nos cuenta, era siempre la última en elegir integrante. Más bien le venía impuesta por su hermana:

“Yo era muy pequeña y recuerdo a mi hermana y sus amigas haciendo de ellas. Yo era siempre la que nadie quería y sobraba en ese momento. Yo siempre estaba como un mojón al lado de mi hermana”

Eso sí, Lala asegura que siempre se sintió identificada con la deportista. ¿La razón? Siempre llevaba chándal como ella. “Son geniales”, ha terminado diciendo.

Paula Usero: “Estaba feliz haciendo de Emma”

Paula Usero, que ahora también se ha animado a hacer música con su grupo Las hermanitas de la calidad, también ha recordado lo que significó para ella las Spice. “Lo fueron todo. Crecí con ellas. Me he disfrazado, he hecho playbacks… quería ser ellas”, nos cuenta la actriz de Luimelia.

Además, Paula recuerda una anécdota de hace dos años: “Hice una sesión de fotos y me vistieron como Emma. Estaba feliz, evidentemente. Es que son lo más”.

Paula recuerda Wannabe como todo un fenómeno que no dejaba de escuchar y que hoy en día sigue disfrutando: “Yo es que creo lo escuché hasta que rayé el casete que tenía, el walkman y todo. Es que lo he escuchado tantas veces. Además, es la típica canción que cuando estás de fiesta y te la ponen, la gente se viene arriba. Es lo máximo”.

Carol Rovira: “Nos subíamos a una puerta como si fuese un escenario y hacíamos de ellas”

Carol Rovira, su compañera en Luimelia, también tiene en la banda sonora de su vida a las Spice. Y es que, al igual que tantas niñas y niños, jugaba a ser ellas:

“Es que son lo máximo. Forman parte de nuestra infancia. Tenía el póster, la camiseta, los CDs… todo. Recuerdo que había una puerta en mi calle como grande y nos poníamos todas como si fuese el escenario. Cada niña de la calle hacía de una Spice. A mí me encantaba Mel C, la deportista”.

Además, asegura que Wannabe sigue siendo “un hit y un producto muy redondo” que sigue haciendo bailar a todo el mundo.

Sin duda, toda la generación que creció en los noventa tiene su propia historia con las Spice Girls y Wannabe. Y es que las chicas picantes inspiraron a millones de personas a ser ellas mismas.