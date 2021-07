OnePlus anuncia la fecha de lanzamiento del nuevo OnePlus Nord 2 5G

‘2020’ fue un gran año para OnePlus, la familia de OnePlus creció con la llegada de OnePlus Nord, una línea de smartphones más accesible que reafirmó la misión de la marca de compartir una gran tecnología que llegue a todo el mundo. OnePlus Nord se convirtió en el smartphone más exitoso de la compañía en Europa, logrando las mejores cifras de ventas en la historia de OnePlus durante los primeros días. Es por eso que, en los últimos meses, la marca ha presentado más dispositivos bajo la línea de producto OnePlus Nord: la serie N y el reciente Nord CE.

Hoy la compañía anuncia a través de su foro la fecha de lanzamiento de la nueva incorporación de la familia Nord, el nuevo OnePlus Nord 2 5G, que se presentará el 22 de julio a las 16:00h a través de un evento online y que llega con un lema muy claro: “Pretty much, everything you could ask for”, algo así como “prácticamente, todo lo que podrías pedir” y tacha ese “Pretty much” porque muy poquito le debe separar de lo que muchos llamarían “el paquete completo”.

En palabras de Pete Lau (CEO de la compañía): “El espíritu ‘Never Settle’ (‘Nunca te conformes’) se trata de la búsqueda constante de la perfección. El primer OnePlus Nord fue un producto fantástico, pero desde que lo presentamos, hemos seguido muy de cerca los comentarios de nuestra comunidad y trabajado para mejorar la experiencia de usuario en el próximo dispositivo OnePlus Nord”

Parece que uno de los puntos fuerte del Nord 2 está en su cerebro que, además, habría permitida salir de los dominios de Snapdragon y tener algo más de juego con el precio final del terminal: “El OnePlus Nord 2 5G es una actualización integral del primer OnePlus Nord, desde la cámara hasta el rendimiento y la carga, así como el nuevo chipset Dimensity 1200-AI enfocado en el uso de Inteligencia Artificial. Estamos seguros de que ofrece la experiencia rápida y fluida de OnePlus y que está a la altura de nuestro lema ‘Never Settle’”.

Sabiendo esto, sólo queda esperar. Para todo aquel que ande pensando en renovar móvil, el próximo 22 de Julio debe quedar marcado a fuego en el calendario, porque el sector de los móviles de gama media podría estar asistiendo al esperado “retorno del rey”.