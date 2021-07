Camilo, sobre su gira por España: “No es solo una emoción profesional, también lo es personal”

Camilo acaba de arrancar su gira por España este mismo miércoles, 7 de julio. Lo ha hecho en Murcia lleno de ilusión. Si hasta le regalaron la camiseta del equipo de fútbol para su actuación, tal y como mostró en sus propias redes.

Pero todavía le queda más de veinte fechas confirmadas en nuestro país. Y es que el colombiano se ha convertido en todo un fenómeno de masas que enamora con sus canciones. Ahora, para conocer todos los detalles de esta gira, Camilo concedió esta entrevista a LOS40 y charló con Óscar Martínez sobre este periplo de conciertos.



El intérprete de Tutu nos ha desvelado algunos de los secretos de Mis manos Tour, una gira muy especial para él. “Es la primera gran gira de mi vida. Es un momento único y me siento muy agradecido”, desvela el joven con una enorme sonrisa.

Camilo asegura que esta experiencia es totalmente nueva para él, ya que nunca ha tenido una gira tan grande: “Es una experiencia espiritual. Es literalmente nuevo. No sé cómo va a reaccionar al público. Estoy contando los minutos para que sea una realidad”

Además, Camilo nos ha contado que este tour es mucho más grande de lo que hubiese pensado: “Lo que nosotros logramos hacer en la tarima es mucho más grande que mis aspiraciones. Es mucho mejor de lo que soñaba. Verlo todo me llena de ilusión. Hay muchas sorpresas que no puedo contar”

Su relación con España

Además, Camilo ha compartido su deseo de conocer toda España en este tour. Y es que, desde que vino por primera vez hace unos años, se enamoró de nuestro país. Aunque de momento solo conoce tres ciudades, eso va a cambiar este verano:

“Solo conozco Madrid, Barcelona y Cádiz. El resto no los conozco. Va a ser una gira de dos cosas: de llevar mi música y conocer España. No es solo una emoción profesional, es una emoción personal”.

Cuando viene a España, Camilo hay una persona a la que tiene que ver sí o si. Y es que es uno de sus grandes amigos: “La primera vez que pise España fue de la mano de Dani Martín. Lo amo a él, es uno de mis mejores amigos. Venir a España y no verlo a él es como si no hubiese venido”

La rutina de Camilo

Para terminar, Camilo nos ha desvelado cuál es su rutina en época de conciertos. Y no le enviéis ningún mensaje porque es muy probable que no lo vea:

“A las diez de la noche del día anterior me pongo el móvil modo avión. Y no le hago caso. Al levantarme me gusta meditar, hacer mi yoga, cuidarme. A las once de la mañana del día siguiente quitar el modo avión”

¡Dale al play y disfruta de la entrevista completa!