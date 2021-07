Duki lleva a Madrid al fin del mundo con Trueno, Bizarrap, Lucho SSJ y WE$T DUBAI

Lo que Madrid vivió durante la noche del 8 de julio fue algo único y muy especial. Duki volvía a un escenario madrileño al fin para presentar su disco Desde El Fin Del Mundo, y si el apocalipsis pinta así, no está nada mal.

El Palacio Vistalegre de Madrid calentó motores con la música de Moonkey y WE$T DUBAI, quienes comenzaron a subir el nivel de adrenalina de todos los asistentes. Asistentes que estuvieron repartidos por todo el recinto con distancia de seguridad y con un asiento asignado. Pero alrededor de las 21:30 horas, el público activó el #ModoDiablo para recibir a la estrella de la noche.

Y es que todo lo que tiene en su vida lo ha conseguido con Sudor y Trabajo, y es por ello por lo que eligió este tema para abrir su espectáculo. El público rugió con su llegada al escenario e inmediatamente comenzó a darlo todo con los ritmos de este tema. Pero esto acababa de empezar.

Mi Diablo, Volando Bajito, Si Te Sentís Sola, Chico Estrella y Luces fueron algunos de los temas que continuaron con la fiesta. En alguna ocasión, el trapero se vio obligado a parar la actuación para pedir a su público que volviesen a sus asientos para así respetar las medidas y evitar el caos. Una acción que fue aplaudida por muchos.

La música debía continuar, y así pasó con Luna, Rápido y I Don't Know. De esta última, la adrenalina se disparó cuando el guitarrista de la banda del wacho, César, protagonizó un solo que disparó la emoción de los presentes.

Si hay algo que caracteriza a Duki es que tiene amigos hasta debajo de las piedras. Pero amigos de verdad, de esos que apoyan tus proyectos y te acompañan en los malos momentos. Es por ello por lo que no iba a estar solo aquella noche. Lucho SSJ se subió al escenario para interpretar con él Cuánto, un tema que triunfa entre sus fans. El recinto se cayó para recibirlo.

Concierto de Duki en el Palacio Vistalegre de Madrid / LOS40

Hasta Que Salga El Sol, Muriéndome y Wacha son otros de los temas con los que lo dieron todo. Pero, sin duda, otro de los gestos que marcaron la noche y que demostraron de qué pasta está hecha el argentino llegó durante su interpretación de Piensa En Mí. El cuerpo de seguridad del recinto había entrado en una trifulca con un grupo de jóvenes que no parecían seguir las reglas. Duki paró la actuación y suplicó a los trabajadores que no se los llevasen, que el concierto estaba acabando. Entendía cuál era la postura de los de seguridad y advirtió a sus fans que, por favor, no volviese a ocurrir. Finalmente, y tras una charla con el integrante del cuerpo de seguridad, la trifulca se dispersó.

El trapero invitó a todos los presentes a seguir disfrutando del evento, a dejarse llevar por la música y a respetar las normas para poder seguir ofreciendo conciertos. De nuevo, recibió el aplauso de la gran mayoría de asistentes.

Aún quedaban invitados por acompañar a Duko sobre el escenario. WE$T DUBAI fue el siguiente. Ambos llenaron de adrenalina el recinto con Sake, un tema que vio la luz a finales del 2019.

Sin duda, una de las mayores sorpresas de la noche llegó con Panamá. Se trata de la primera colaboración de Trueno y nuestro protagonista. Y sí, el artista también apareció sobre el escenario del Palacio Vistalegre de Madrid, lo que provocó una auténtica revolución en la pista y las gradas. ¡Nadie lo esperaba!

Así como tampoco nadie esperaba la llegada de Bizarrap, el emblemático y exitoso productor argentino. Cuando Duki pronunció sus palabras, el público no dio crédito y, en cuestión de segundos, estaban ante una de las mayores eminencias de la producción musical a nivel internacional. Interpretaron Malbec y el público respondió de forma inmediata.

Pero la noche tenía que llegar a un fin. El artista eligió Goteo, una de sus canciones más históricas de su carrera, para despedirse de su público español. Un público que siempre le ha guardado lealtad y apoyo y con el que él estará eternamente agradecido.

El pasado 8 de julio viajamos al fin del mundo de la mano de Duki, la música en directo y mucha adrenalina. Y es que si algo ha demostrado es que es un auténtico huracán musical.