Lalo Ebratt se une a Bad Gyal en ‘Esta Noche’

El colombiano Lalo Ebratt está de vuelta con un nuevo y jugosísimo tema junto a Bad Gyal. Esta Noche se llama la canción con la que pretenden airear las sofocantes noches de verano que están por llegar y suena muy a hit. "Cuando dos flows bien cabrones se unen pasa esto...", ha escrito Lalo en sus redes.

Sobre el tema, Bad Gyal ha explicado: “Me llegó el tema de Lalo, lo escuchamos en el estudio y me gustó desde el primer momento. Me pareció muy fresco y en otra línea de lo que suelo hacer así que decidí montarme. Creo que ha quedado una buena canción”. Lalo Ebratt, por su parte, ha expresado también: “Qué rico sería soltar música todos los días, me junté con Bad Gyal y, a pesar de los tiempos que vivimos, esto se hizo posible. Valoren el resultado del Flow, la rompiste bb, gracias infinitas, disfruten de esta combi.”

Esta noche comienza con vocación de R&B, pero rápidamente se transforma en un tema urbano poco convencional pero con bastante pegada y con un sonido caribeño que nos traslada en cierta forma a los años noventa.

El videoclip, que combina el flower power y la estética smiley con la psicodelia, ha sido dirigido por Andrés Gómez y rodado entre Colombia y Barcelona a través de las productoras Crack y Belledenuit, habitual en los últimos lanzamientos de Alba. Sin embargo, en Esta Noche se echa de menos ver a ambos artistas en un mismo plano conjunto aunque sea al final del vídeo.

Lalo Ebrattviene de colaborar en temas como Plakata con Kiko El Crazy y Hamaca con Lérica y Beret. Por su parte, la reina del dancehall sigue dando que hablar por su último hit junto a Mariah Angeliq y María Becerra: Bobo, un tema de reggaetón imbatible con el que las chicas ya han superado los 12 millones de reproducciones y con el que han conseguido empoderar a toda una generación de chicas en España y Latinoamérica.