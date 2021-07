Sniper Elite VR sacudirá PlayStation VR este verano

El verano se presenta muy interesante para PlayStation VR. Sony Interactive Entertainment (SIE) ha confirmado la llegada de Sniper Elite VR al catálogo de nuevos juegos disponibles para PSVR, el sistema de realidad virtual de PlayStation 4 y PlayStation 5, y que ya supera los 500 juegos.

Sniper Elite VR, ambientado en la Segunda Guerra Mundial y desarrollado por Rebellion en asociación con Just Add Water y Coatsink, logra que los jugadores experimenten una poderosa historia de la Segunda Guerra Mundial a través de los ojos de un partisano italiano que se levantará con sus hermanos y hermanas para proteger la patria de las fuerzas enemigas.

Rebellion ha diseñado Sniper Elite VR desde cero como un juego exclusivo de realidad virtual que conserva las características habituales en los títulos de la franquicia y ofrece una nueva perspectiva sobre las aclamadas mecánicas de sigilo y francotiradores.

Otros videojuegos para disfrutar en verano

Además, a lo largo de verano, PlayStation VR sumará más novedades en su catálogo durante las vacaciones. Algunos de estos títulos son: Arashi: Castles of Sin (desarrollado por Endeavor One, es un videojuego de acción y mundo abierto que pondrá a los jugadores en la piel de Kenshiro, un shinobi de élite y último superviviente de la noble casa Arashi), Wanderer (esta aventura de acción ambientada en una línea temporal alternativa donde la naturaleza se ha apoderado del entorno estará disponible en verano), Wind and Leaves (pondrá a todos los jugadores en la piel de un jardinero que transforma el entorno y recupera la flora del mundo. Wind and Leaves estará disponible el 27 de julio), After the Fall (desarrollado por Vertigo Games -creadores de Arizona Sunshine-, es el nuevo título de disparos en primera persona cooperativo que llevará a los jugadores a enfrentarse a un mundo postapocalíptico en realidad virtual en verano de 2021), Fracked (otro de los títulos sin fecha oficial, pero disponible a lo largo del verano, hará que los jugadores se vean atrapados en las profundidades de una instalación de fracking en la montaña, en una región que ha sido tomada por un ejército de maníacos pistoleros interdimensionales conocidos como los Fracked).