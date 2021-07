Julia Medina presenta ‘Qué será de mí’, una oda al amor y a la incertidumbre

Cantante, compositora, intérprete. La gaditana Julia Medina tiene nuevo material para sus seguidores. Se trata de una canción titulada Qué será de mí, que funciona como primer adelanto del que será su segundo trabajo discográfico.

En esta canción, notamos a una Julia con fuerzas renovadas así como unas letras y un sonido más maduros. Julia ya se conoce y sabe perfectamente lo que quiere. En Qué será de mí hay mucha fuerza, mucha frescura y un pop muy sofisticado con destellos R&B. En definitiva, una propuesta única e increíble, que por cierto ha sido producida por Pablo Cebrián.

Y ahora me pregunto, qué será de mí / Y ahora me pregunto, qué será de tí / los trenes no pasan dos veces / y si lo cojo tú también te vienes, canta la andaluza en el estribillo de Qué será de mí, un tema que sabe a corazón, pero también a incertidumbre. Como ella misma ha expresado en sus redes sociales: "Es una canción de amor, porque así soy yo, pero “qué será de mí” es una pregunta que me hago muy a menudo (todo el rato) por todo. Os prometo que la próxima canción se llamará “vive el ahora y deja de pensar en eso, pequeño saltamontes”, cuenta Julia.

"La escribí un día de entre tantos, durante el confinamiento, con Gonuki. Me atreví a tocarla en los conciertos del verano pasado, recién salida del horno, y tuve claro que tenía que enseñárosla bien vestida", ha compartido la cantante con sus seguidores.

El videoclip de Qué será de mí, ha sido rodado en el conocido como Andén 0 de la Estación de Chamberí (en Madrid), un lugar perfecto para mostrar la alegoría del tren que pasa y que: o se coge o se pierde.

De la cantera de Operación Triunfo 2018, Julia Medina posee una de las voces más carismáticas de la escena pop actual en nuestro país. Ahora, aunque centrada en su nuevo proyecto de estudio, no podía estar por mucho tiempo alejada de los escenarios y podremos verla en concierto el próximo mes de octubre en ciudades como Cádiz, Sevilla, Córdoba, Barcelona, Valencia... Para más información, permanece atento a sus redes.