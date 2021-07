‘Besos’ de El Canto del Loco: un éxito para reivindicar los sentimientos

Metrosexual, según define la RAE, es un hombre “que se preocupa en extremo de su apariencia y dedica mucho tiempo y dinero a sus cuidados físicos”. El Canto del Loco lo define así: “Te has tirado tres horas en el espejo” o “Te echas mil cremas por el cuerpo”. Lo hizo en Besos, una canción con un ritmo contagioso y un mensaje claro resumido en esta línea: “Mucho metrosexual y faltan besos". Es decir, que lo que importa son los sentimientos. En Julio de 2006, Besos llegaba al primer puesto de LOS40. De nuevo regresaría al nº1 dos meses después, el 2 de Septiembre de 2006.

Una canción casera de “unos tipos de barrio”

Besos es una esas canciones de Zapatillas (2005) que se compuso durante los años 2004 y 2005 en la casa de David Otero, en la de Dani Martín, en la de Chema Ruiz y se culminó en la de Jandro Velánzquez. David Otero explicaba en LOS40: "Es un disco muy de casa, la composición la hemos hecho en casa de Jandro, luego en casa de Dani, y en mi casa hemos hecho la maqueta para ver cómo quedaban los temas".

Y de casa al estudio, acompañados de su inseparable Nigel Walker. "Le falta solo venir a las entrevistas" le decía Dani Martín a Tony Aguilar. Los chicos de ECDL estrenaron los estudios PKO (que entonces eran nuevos) a las afueras de Madrid y demostraron que "se puede grabar un disco con un sonido muy muy bueno en Madrid, en España, no hace falta irse a ningún sitio del mundo, ni que se te vaya la cabeza. Nosotros somos unos tipos de barrio y nos gusta estar en nuestra casa".

Lo realmente valioso está en el interior. Ese era el mensaje de Besos

"Mucho metrosexual y faltan besos"

A la hora de escribir las letras de Zapatillas, Dani Martín quería a toda costa que la gente “normal y corriente”, como ellos, se sintiera identificada: “En este disco, más que en ninguno, están basadas en hechos reales todas. Con cada canción todo el mundo se va a sentir identificado… Son cosas que nos pasan a todos”, afirmaba el líder del grupo en LOS40 el mismo día del lanzamiento del álbum, el 21 de Junio de 2005.

Cuando Besos empezó a sonar en las radios, ya todo el mundo cantaba aquello de “Quiero entrar en tu garito con zapatillas” y “Volverá, juro que volverá”. Porque Besos fue el tercer single de Zapatillas (2005), un tema con una melodía pegadiza y una letra que defiende el amor por encima de las apariencias.

Lo realmente valioso está en el interior. Ese era el mensaje de Besos. Da igual tirarse tres horas en el espejo o echarse mil cremas por el cuerpo. Lo que importan son los sentimientos. La imagen, las apariencias y el tiempo y el dinero dedicados a los cuidados físicos, está en un segundo plano. La canción lo resume perfectamente con esta frase: "Mucho metrosexual y faltan besos". Tan real como la vida misma.

Besos: una apuesta clara

La elección de Besos como tercer single fue una apuesta unánime de la banda. Después de Zapatillas…: "Lo tenemos los cuatro bastante claro. Coincidimos en que el siguiente va a ser Volverá, luego Besos, Será… son los cuatro singles claros".

En Febrero de 2006, coincidiendo con el lanzamiento de Besos como tercer single, Los40.com publicaban: “es un tema potente al más puro estilo de la banda, aunque con un toque romántico muy apropiado para estas fechas en torno al día de San Valentín. Tal es así, que, con motivo del lanzamiento del single, se ha creado una e-card especial disponible en la web oficial de la banda, elcantodelloco.com”

Al mismo tiempo, salió un impactante videoclip, con efectos especiales propios de una película de acción. Rascacielos que explotan, cristales que estallan, objetos y fragmentos que vuelan alrededor del grupo y que tienen que esquivar cuando caen sobre ellos… todo muy trepidante y perfectamente acoplado a su ritmo.

Dos veces en el nº1 de LOS40

Besos llegó por primera vez al nº1 de Los 40 Principales el 8 de Julio de 2006. Curiosamente, regresó al pódium dos meses después, el 2 de Septiembre de 2006. Era la tercera y última canción del cuarto disco de El Canto del Loco que conseguía el puesto principal de la lista: Los anteriores habían sido Zapatillas (tres semanas consecutivas) y Volverá (cinco semanas no consecutivas)

Sin duda, Besos contribuyó a que Zapatillas fuera el álbum más vendido de El Canto del Loco; permaneció más de 100 semanas en la lista oficial de ventas de PROMUSICAE entre 2005, 2006 y 2007. A esto se sumaron los galardones. En 1ª edición de los Premios 40 Principales, celebrada el 16 de Diciembre de 2006, el cuarteto madrileño subió al escenario en tres ocasiones: Mejor Concierto o Gira Nacional, Mejor Grupo Nacional y Mejor Canción (Volverá). También obtuvieron un Ondas (el segundo ya) a Mejor Artista o Grupo Español y dos Premios de la Música (Mejor Álbum Pop y Mejor Gira - junto a Hombres G).

Atiende por qué

En 2020, los 'besos' de El Canto del Loco, fueron de nuevo actualidad. Todos los medios se hicieron eco de este tuit de Xavi Martínez (ex DJ de LOS40): "Llevamos toda nuestra vida cantando ‘Besos’ diciendo 'No entiendo por qué' y acabo de descubrir que la canción en realidad empieza diciendo 'Atiende por qué".

En Huffington Post, por ejemplo, publicaban este titular: “¡Alerta música! Llevas 15 años cantando mal este tema de El Canto del Loco”. Y en cadenadial.com podíamos leer: “Llevas toda la vida cantando mal esta canción… hemos vivido todo este tiempo en una mentira. La banda nunca dijo nada respecto a la letra y permitió que muchos de sus seguidores cantaran la canción de forma errónea”.

Besos para reivindicar y concienciar

Besos ha estado también presente en la crisis del Coronavirus y por una causa extraordinaria. En Abril de 2020, un grupo de sanitarios del Hospital de Barcelona, versionaron la canción cambiándole la letra. Además de pedir besos para los enfermos, también reivindicaban sus necesidades y concienciaban a la población: "No entiendo por qué/ has salido a la calle tú tan fresco/ y dime por qué/ te has pasado por el forro el confinamiento/ Te voy a contar la realidad/ Que en todos los hospitales faltan EPIs/ y a ti te da igual, que lo importante es pasear/ Que el sistema sanitario está en colapso..."

Los héroes humanos del equipo de urgencias del hospital de Barna me manda esto, se lo dedicamos a todos los sanitarios que cuidan con tanto amor de nosotros. Gracias! Eso es lo que quiero BESOOOOS pic.twitter.com/i6sFTVWPku — Dani Martín (@_danielmartin_) April 1, 2020

El propio Dani Martín respondió y retuiteó la canción con este mensaje: "Los héroes humanos del equipo de urgencias del hospital de Barna me manda esto, se lo dedicamos a todos los sanitarios que cuidan con tanto amor de nosotros. Gracias! Eso es lo que quiero BESOOOOS".