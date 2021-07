Anda Ya despide a Carlos Lorente, subdirector y alma de LOS40

Todo el equipo de Anda Ya estamos muy tristes hoy. Ayer domingo llegaba a nuestros oídos una terrible noticia. Carlos Lorente, subdirector de LOS40 y una de las almas de esta familia, se fue repentinamente este fin de semana.

Nos cuesta especialmente asimilar una pérdida así cuando Carlos gozaba de una buena salud y estaba lleno de vida.

Toda la familia de LOS40 y muchos artistas y profesionales de la industria musical han querido mostrarle su cariño con muestras de afecto a través de las redes sociales, recordando todos los eventos y acontecimientos de los que formó parte, y cómo no, nosotros no podíamos no hacerle un homenaje en antena como se merecía.

Además, Carlos formó parte del equipo de Anda Ya hace varios años. Fue uno de quienes aportó su granito de arena en crear un formato tan entretenido y querido como es hoy en día nuestro programa por todos nuestros oyentes. Así que nuestros presentadores, Dani Moreno “el Gallo” y Cristina Boscá han arrancado la hora de las 7 esta mañana llorando su marcha y queriendo recordar bonitas anécdotas que vivieron junto a él.

Sabemos que cada mañana te vas a depertar con Anda Ya sintonizando la frecuencia de @Los40 en el cielo.



Por eso, cada programa a partir de hoy, te lo dedicamos @Carlos_Lorente_ ♥️#AndaYaEnLos40 #DEP

Han rememorado todas las sonrisas de “Charly”, y creen que será siempre el ángel de la guarda de Anda Ya. Dani ha querido recordar la última conversación que tuvo con él, cuando el jueves Dani subió a Instagram una foto con Marlene Mourreau, y Carlos le contestaba, “¿Cómo puede ser?”a lo que Dani respondió “En LOS40 todo puede ser”.

Cristina, por su parte, ha querido recordar su vitalidad, profesionalidad y su energía positiva, cuya pérdida ha afectado no sólo a LOS40, sino a toda la industria musical. Él era la radio. Uno de los pilares fundamentales de esta emisora. Hemos querido recordarle con algunas canciones que le encantaban, Years and Years de King y con otra de Raffaella Carrá.

Karin Herrero también ha reunido fuerzas para ponerse delante del micro y homenajear a Carlos. Las lágrimas le invadían mientras recordaba con cariño cómo Charly quiso cerrar una de sus reuniones semanales de locutores de LOS40 con la canción We found love de Rihanna de la que estaba convencido tenía algo especial, que hacía que cada año que pasaba le gustara más.

Anda Ya - El equipo de Anda Ya se despide del subdirector de LOS40, Carlos Lorente

Sin duda este varapalo nos deja con un trocito de Anda Ya que se va con él.

