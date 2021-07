Irene Rosales abandona ‘Viva la vida’ y en Twitter se repite el mismo comentario

Viva la vida, el programa que conduce Emma García los fines de semana en Telecinco, se queda sin una de sus colaboradoras más populares. Irene Rosales anunció este domingo que abandona la televisión después de muchos meses sufriendo públicamente el conflicto entre su marido Kiko Rivera e Isabel Pantoja.

"No me compensa estar teniendo que dar explicaciones públicamente con algo que no es mío. Estoy metida porque es la familia de Kiko, pero no aguanto más esta situación", dijo la tertuliana antes de dar la noticia bomba. "He tomado la decisión de que me voy a apartar de la televisión. Es una decisión que tengo muy clara".

"Lo llevo pensando desde hace muchas semanas, pero la tenía que tomar ya porque no quería que la cosa fuera peor para mí", explicó a continuación. "Me da mucha pena porque aquí hay un ambiente de trabajo que a mí me ha dado mucha vida. Todos habéis estado conmigo en el peor momento de mi vida y me da mucha pena, pero sabéis que necesito este cambio".

Irene Rosales se emocionó al escuchar las bonitas palabras que le habían dedicado sus compañeros en un vídeo homenaje. Después, Emma García fue la encargada de confirmar el sentir de todo el equipo de Viva la vida: "Te has ganado un hueco en este programa y en nuestros corazones. Hemos trabajado muy a gusto, has sido un gran descubrimiento y muy auténtica".

Como era de esperar, la salida de Irene Rosales de Viva la vida generó un montón de reacciones en redes sociales, aunque hubo un comentario que se repitió varias veces en Twitter:

No me extraña que abandone programa, con un millón y medio de euros que tiene el marido en el banco 😂😂😂 yo también lo haría 🤷 — Tina (@Tina74149369) July 11, 2021

Si tu marido dice tener 1,5 m de € (que ella no lo sabe, jajajajja) como para comerse el calor madrileño en verano. Enga yaaaaa!!!! — Sonia H (@s_holgado) July 11, 2021

Normal, con millón y medio en el banco, a disfrutar del veranito. Cuando se acabe, volverá — carmen tello duro (@CarmenTelloDuro) July 11, 2021