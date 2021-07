Backstreet Boys ya tiene plan para Navidad: nueva residencia en Las Vegas

No hay nada que guste más en Navidad que un reencuentro. Las fiestas ponen tierno a miles de personas, quienes recuerdan algunos momentos del pasado y se ponen nostálgicas. Muchas de ellas se acuerdan de su adolescencia y de aquel tiempo en el que bailaban Everybody.

Aunque estemos en pleno mes de julio, tenemos que hablar de los planes navideños que tienen los Backstreet Boys. Y es que el grupo de chicos que nos enamoraron en los noventa vuelve con un show muy especial.

Lo hacen por todo lo alto, nada más u nada menos que en Las Vegas con un espectáculo llamado A very Backstreet Christmas Party. Ya sabéis que no hay nada que guste más a una americano que un show navideño. De este modo, los chicos estarán en desde noviembre con este espectáculo en la ciudad de las luces.

La banda actuará en el Zappos Theater del Planet Hollywood Resort & Casino del 11 de noviembre al 23 de diciembre. Se trata del mismo sitio donde estuvieron de residencia en la temporada de 2017-2018 con su Backstreet Boys: Larger Than Life. Las entradas, que estarán disponibles a partir del 16 de julio, han salido con un precio de 89 dólares.

De este modo, Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLen y Kevin Richard estarán de nuevo juntos sobre el escenario cantante todas aquellas canciones que nos emocionaron hace más de 20 años como As Long As You Love Me o Larger than Life.

Sin duda, se trata de una gran noticia para los fans del grupo, quienes no se cansan de escuchar en directo aquellas canciones que tantos recuerdos le traen.

Eso sí, si quieres ir desde España, quizá te salga un poco caro. Entre el avión, el alojamiento y las comidas, ver al grupo de tu adolescencia puede salirte por un ojo de la cara. Pero seguro que los integrantes de Backstreet Boys comparten algunos momentos del show en sus redes sociales. Estaremos modo stalkers para poder disfrutar de los chicos.