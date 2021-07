Los 3 videojuegos de Mediaset Games que nos gustaría ver: de First Dates a Sálvame (con un leve giro)

Televisión, cine, entretenimiento on demand... El siguiente paso natural para el grupo Mediaset que triunfa en Italia y en España era el salto a la industria de los videojuegos. Y lo va a hacer con una fórmula muy meditada durante años apostando por sus propios productos y de la mano de uno de los grandes del sector: PlayStation.

Mediaset España ha creado la productora de videojuegos Mediaset Games para abrir nuevas fórmulas de contenidos de sus licencias de cine y televisión. Por el momento ha anunciado los tres primeros basados en las películas de Telecinco Cinema Malnazidos, Way Down y Tadeo Jones 3: La Maldición de la Momia, coproducidos junto a PlayStation Talents y desarrollados por Gammera Nest, que verán la luz para PlayStation 4 y PlayStation 5 aún sin fecha definida.

Mediaset Games será un sello que firmará la producción de videojuegos 100% originales para explotar sus licencias de cine y televisión junto a estudios de desarrollo nacional o internacional y exportar sus marcas a nuevas pantallas con el objetivo de llegar a un público más joven y con mayor demanda comercial.

¿Cuáles serán los 3 primeros juegos de Mediaset Games?

Como decíamos, Malnazidos, Way Down y Tadeo Jones 3 La Maldición de la Momia serán los primeros títulos del nuevo sello. Partiendo de las tramas y los protagonistas de las tres próximas películas de Telecinco Cinema.

Malnazidos: zombis, nazis, acción y aventuras en la Guerra Civil Española. El videojuego oficial recreará los principales personajes y escenarios del filme. De este modo, desarrollará la estética tanto de los integrantes de los dos bandos enfrentados, nacionales y republicanos, como la de su enemigo común, los zombis. El jugador podrá tomar el control de un personaje de la película, al que tendrá que guiar en las diferentes misiones encomendadas hasta alcanzar el objetivo final: la supervivencia.

Way Down: ¿serás capaz de robar la cámara del oro del Banco de España? ¿Te apuntas a protagonizar el robo del siglo? Engaña al jefe de seguridad del principal banco del país, sortea a sus vigilantes y entra en la cámara acorazada más segura del mundo mientras todo un país celebra el acontecimiento deportivo más importante de su historia: la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010. Tu objetivo es utilizar el sigilo y la infiltración para entrar en la cámara secreta del Banco de España, el inexpugnable edificio que no había sido recreado en un videojuego desde los tiempos del mítico Goody de Opera Soft. Una increíble reconstrucción aproximada del icónico edificio situado en la Plaza de Cibeles de Madrid. ¿Serás capaz de explorarlo y dar con la manera de penetrar en la inexpugnable cámara del oro?

Tadeo Jones 3: La Maldición de la Momia: El punto de partida de la película y su videojuego nos llevará al momento en que Tadeo descubre una momia egipcia en el Antiguo México y cuando abre su sarcófago ésta le suelta una maldición que convierte a su amiga Momia, al perro Jeff y al loro Belzoni en seres malditos. El protagonista deberá viajar por todo el mundo para salvar sus vidas

¿Qué tres juegos de Mediaset nos gustaría ver?

El salto de Mediaset a los videojuegos llega después de varios títulos lanzados con third parties como los dos primeros juegos de Tadeo Jones, Atrapa la bandera junto a PlayStation Talents y otras licencias como Levántate All Stars o Deportes Cuatro. La gran duda es: ¿y el videojuego de Operación Camarón?

Pero si tuviéramos una lámpara de los deseos y pudiéramos elegir qué tres videojuegos basados en programas de Mediaset nos gustaría ver serían estos...

First Dates: Estamos enganchadísimos al formato de la cita a ciegas y puede plantearse el videojuego desde muy diferentes perspectivas que van de la simulación hasta el RPG. Por favor, Paolo ¡hazlo posible!

La isla de las tentaciones: La versión que nos pasa por la cabeza es obviamente sólo para mayores de 18 años. Pero no estamos pensando en nada sexual asociado al reality. Lo que queremos es una especie de battle royale entre los tentadores y los tentados. Como Fortnite pero con 'cancaneo'...

Sálvame: El clásico, el mítico, el único programa capaz de llenar horas y horas de parrilla de Mediaset. Y nosotros soñando con convertir a los colaboradores en participantes de un torneo de lucha. ¡Sería tremendo!