Lola Índigo: “La gente quiere a Tini y a Belinda como sus niñas”

Siempre que Lola Índigo saca nueva música se viene hasta los estudios de LOS40 para presentar el material en LOS40 Global Show. Como no podía ser de otra manera, la artista regresa ahora al programa que conduce Tony Aguilar para hablar de su más reciente lanzamiento: La niña, un álbum que promete (tienes nuestra crítica aquí) consagrar a la cantante como una de las principales figuras de la industria.

El nacimiento de 'La niña'

"Hemos trabajado muchísimo y creo que se nota. Se nota la búsqueda del nuevo sonido y al mismo tiempo mantenemos la esencia de Akelarre. En este álbum he estado más presente en la producción. No soy productora, pero he intentado dirigir y he intentando probar cosas nuevas. Por ejemplo, CA$H. Llegué al estudio de Medellín y dije:' yo sé que esto es Medellín y aquí se hace el reggaetón más duro del mundo, pero me apetece hacer algo raro y diferente. ¿Por qué no lo empezamos con un bolero?'".

La clave de 'La niña de la escuela'

"Es una canción a la que le metimos muchísimo cariño. Para mí fue la canción del verano pasado porque la tenía en mi móvil y la ponía en todas las fiestas. Es brutal cómo conseguimos desarrollarla en la distancia con un Zoom y lo bien que salió todo. Yo quería hacer una colaboración femenina, pero ¿quiénes son Las niñas de la escuela? Tini y Belinda son niñas que la gente las ha visto crecer y las recuerda como niñas. Ahora como adultas han tenido una larga carrera y la gente las quiere como sus niñas. Son perfectas para esta canción".

Vídeo oficial 'La niña de la escuela'

Fanática de Belinda

"El otro día mi madre me mandó fotos de mis carpetas del instituto y tenía una de la época de Lo siento (el primer gran hit de Belinda) pegada en la portada. Soy muy fan y he trillado todos sus discos. Cuando vino al estudio a grabar La niña de la escuela le dije: 'Beli, te lo tengo que decir. Soy y he sido fan tuya de verdad'. Ella no llega a entender cuánto".

Si quieres ver la entrevista completa de Lola Índigo en LOS40 Global Show…¡dale al play!