De Tiësto a Rauw Alejandro: el repaso a la lista en 40 vídeos

Dos números uno abren y cierran la lista esta semana. En última posición, como farolillo rojo, está el neerlandés Tiësto, que fue líder con The business; y como actual número uno está el boricua Rauw Alejandro con Todo de ti, tema que ha llegado al primer puesto en solo dos semanas. La entrada más fuerte ha sido la de Lola Índigo, Belinda y Tini con La niña de la escuela (#23), y también se ha incorporado como novedad Iko iko, en la versión de Justin Wellington y Small Jam (#32). Dua Lipa es la artista que más puestos ha avanzado del tirón: nada menos que 14, hasta quedarse en el #15 con We're good. El récord de permanencia sigue en poder de C. Tangana y Tú me dejaste de querer (33 semanas en lista, ahora en el #33). Hemos despedido esta semana a Juan Magán con Dónde estás (llegó hasta el #17) y a Karol G, Anuel AA y J Balvin con Location (#9). En el vídeo de arriba Tony Aguilar repasa la cuenta atrás con todos los vídeos.