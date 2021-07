Anabel Pantoja revoluciona un directo de Justin Bieber con sus comentarios: “Cómo le digo que tengo 35”

Anabel Pantoja es una de las colaboradoras más queridas de Sálvame. La sobrina de Isabel se ha ganado la simpatía del público en los últimos años. Prueba de ello es la gran cantidad de seguidores y seguidoras que suma en su cuenta de Instagram. Nada más y nada menos que 1.5 millones de seguidores.

Una de las claves de este engagement es, sin duda, su naturalidad a la hora de usar su cuenta. Anabel no solo sube fotos e historias donde no solo posturea, si no que comparte sus opiniones y gustos. También interactúa en directos. ¡Y no solo los que ella misma graba!

Anabel, como muchas personas, tiene sus propios ídolos musicales. De este modo, el rostro de Telecinco siempre ha mostrado su pasión por Justin Bieber. Vamos, que es toda una believer más.

Los comentarios de Anabel a Justin

Así, cuando Justin se conecta a hacer sus propios directos de Instagram, Anabel no duda en conectarse para ver lo que dice el canadiense. Aunque lo ha hecho en varias ocasiones, ha sido esta semana cuando se ha hecho viral en Twitter unos comentarios que escribió Pantoja durante sus directos y que nos sacan una sonrisa.

lo poco que valora este país al icono de anabel pic.twitter.com/yzPxNregsc — lola (@lolamta_) July 12, 2021

Ha sido la usuaria de Twitter @lolamta_ quien ha rescatado cuatro comentarios que dejó Anabel durante los directos del intérprete de Baby. Y no nos pueden gustar más. “Lo poco que valora este país al icono de Anabel”, ha escrito la tuitera.

En los cuatro pantallazos que ha compartido la usuaria, vemos algunas de las respuestas tan divertidas que le dejaba Anabel a Justin durante un videoencuentro con algunas de sus fans.

“Love Justin tu música”, “Si me llama yo solo sé cantarle sus canciones” o “Mírala que tranquila está ella, yo estaría gritando”, se pueden leer en tres de los comentarios. Otro comentario hace referencia a su edad: “Cómo le digo que tengo 35”.

El tuit se ha hecho viral y en menos de 24 horas suma más de 11 mil me gusta y 1,5 retuits. Sin duda, nos encantaría ver un encuentro real entre la colaboradora de Mediaset y la estrella canadiense. Y sí, que Anabel le cante sus canciones.