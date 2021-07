M-Clan celebra el 20º aniversario de ‘Maggie despierta’ en el nº1 de LOS40: “Mr. Rod Stewart, gracias”

“Mr. Rod Stewart, gracias”. Con estas palabras, Carlos Tarque inmortalizaba su admiración a Rod the Mod y ponía el colofón a Maggie despierta cuando la cantó por primera vez en acústico y en directo. La versión de Maggie May formó parte del repertorio de Sin enchufe (2001), el cuarto disco de M-Clan, y llegó al nº1 de LOS40 hace ahora exactamente 20 años: el 14 de julio de 2001.

M-Clan por méritos propios: Sin enchufe

Después de Un buen momento (1995), Colliseum (1997) y del superventas Usar y tirar (1999), M-Clan vivió un momento definitivo en su trayectoria. Y fue gracias a Sin enchufe (2001). El cuarto álbum de los antaño Murciélagos Clan no se limitó a demostrar la calidad de sus directos. El más difícil todavía fue hacerlo en formato acústico y sin perder un ápice de energía. Y no solo se ciñó a repasar el repertorio de sus tres discos anteriores como era la idea inicial. Al final, el porcentaje de canciones nuevas y viejas fue casi similar. No era un ‘grandes éxitos’ al uso.

De nuevo con Alejo Stivel en la producción, el disco que nos presentó a la archiconocida Carolina se grabó el 23 de noviembre de 2000, en los estudios El Álamo de Madrid. Hubo magia esa noche en la que el grupo estuvo arropado por el calor del público y por 15 músicos (vientos, cuerda, percusión), algunos de ellos, buenos amigos. El formato 'unplugged', tan de moda entonces, no era nuevo para M-Clan: "habíamos hecho muchos acústicos de este tipo en garitos de todo tipo por cuestiones de vecinos, ruidos y tal, y funcionaban muy bien, así que decidimos hacer el disco", decía Tarque en La Opinión de Murcia.

En enero de 2001, salió el primer directo y Sin enchufe de M-Clan. El título era un juego de palabras. No solo hacía referencia a que estaba descargado de electricidad. Los murcianos quisieron dejar patente que habían llegado donde estaban sin ayuda de nadie, por méritos propios: sin enchufe.

¿Por qué Maggie May?

Del total de 17 temas desenchufados, ocho eran nuevos: seis composiciones propias (Carolina, Souvenir, Los periódicos de mañana, Qué está pasando, Sin equipaje…) y dos versiones: Maggie May de Rod Stewart (Maggie despierta) y Paint it black de los Rolling Stones (Todo negro). Ésta última siguiendo la versión de los 60’s de Los Salvajes. La elección de esos dos temas no se hizo de forma arbitraria. El guitarrista Ricardo Ruipérez lo contaba: “Hicimos siete u ocho versiones y luego seleccionamos las que mejor quedaban o mejor se identificaban con el disco. Estas dos son las que más nos gustaron”.

Además de encajar en el disco, Carlos Tarque siempre ha confesado su admiración por Rod Stewart y en ocasiones le menciona como una de sus influencias claras, junto a Paul Rodgers, Led Zeppelin o Deep Purple, entre otros. Por tanto, fue también su homenaje a uno de los artistas que le habían marcado.

Algo así como Mrs. Robinson

Rod Stewart tomó el nombre de Maggie May de una canción tradicional folk de Liverpool. La letra original era sobre una prostituta que había robado a un marinero cuando éste regresaba a casa de un viaje a Sierra Leona con los bolsillos llenos.

Rod Stewart co-escribió su hit junto a Martin Quittenton para el álbum Every picture tells a story de 1971. La letra refleja el conflicto emocional de un chico que mantiene una relación sentimental con una mujer mayor que él. Está inspirada en su propia experiencia personal, en el momento en el que perdió su virginidad a los 16 años. Lo contó en 2007, en la revista Q: "Maggie May era más o menos una historia real sobre la primera mujer con la que tuve sexo, en el Festival de Jazz de Beaulieu de 1961. No obstante, el nombre de la mujer no era Maggie May. El nombre fue tomado de una vieja canción de Liverpool sobre una prostituta también llamada Maggie May”.

La responsable de convertir a Maggie May en Maggie despierta es Rubia, o lo que es lo mismo, Sara Íñiguez. La entonces pareja de Carlos Tarque comentaba en una entrevista para La Huella Digital: “Es muy complicado adaptar una canción al castellano, no es sólo traducir, tienes que guardar y transmitir el sentido y la idea del tema original”.

Y Rubia supo transmitir la idea original. Su adaptación al castellano de Maggie despierta es fiel y respetuosa con la original: refleja el momento de la ruptura sentimental de un chico con una mujer mayor. Algo así como la Mrs. Robinson de El graduado: “Pues si el sol te da en la cara, deja ver tu verdadera edad, pero esto nunca me ha importado/ Rompiste mi cama en dos/ y ahora tengo que decirte adiós”.

Un paseo entre el público y un guiño a Calamaro

Maggie despierta se convirtió en una elección inevitable en el repertorio de los conciertos de M-Clan. Igualmente, aparece en el único recopilatorio que ha publicado la banda murciana: Retrovisión 1995-2006. Tampoco faltó en su directo Dos noches en el Price (2014), un doble CD/DVD con el que el grupo celebró sus veinte años de trayectoria.

Una frase frecuente de Carlos Tarque cuando canta Maggie despierta en sus conciertos es: "Me voy a dar una vuelta entre vosotros si no os importa”. Y a continuación, se pasea entre el público, se hace ‘selfies’, va estrechando manos y, según el testimonio de una de sus seguidoras más fieles, “roba algún vaso de alguien por el camino”. Durante su actuación en el Price, se le olvidó la letra: "Me fui de clase a los 17.... se me ha ido la letra”. Pero rápidamente, su complicidad con el público se hizo evidente y todo el recinto coreó la estrofa que Tarque había olvidado.

Es también habitual que cuando M-Clan reinterpreta en sus actuaciones el clásico del londinense, haga un guiño a Andrés Calamaro y termine el tema añadiendo "Te quiero, pero te llevaste marzo/ Y te rendiste en febrero/ Primero te quiero igual”. Son los versos que el argentino escribió para Te quiero igual incluidos en su álbum Honestidad brutal de 1999.

Éxito y LOS40

El Maggie May de Rod Stewart se convirtió en un enorme éxito y fue nº 1 en Reino Unido, además de Australia o Estados Unidos. Y el Maggie despierta de M-Clan también triunfó y se convirtió en un himno generacional. Incluso hay quien dice que la versión supera en calidad al original. “Escuchar a gente cantando canciones que no son propias de su generación es una suerte que se escapa de nuestro control. Que una obra transcienda en el tiempo es lo que todo artista anhela, que se convierta en un clásico y hemos tenido suerte porque no es algo que esté en nuestras manos”, revelaba el cantante de M-Clan en leonoticias.com.

Sin enchufe vendió en torno a 300.000 copias. Y a día de hoy, se sigue vendiendo. En La Opinión de Murcia, Tarque contaba que “la gente lo ha seguido comprando... gente que se lo ha pillado tres o cuatro veces, luego también cuando salió en vinilo, los ‘streamings’... Pero sí, tanto Usar y tirar como Sin enchufe vendieron centenares de miles de copias. Era una época en la que se vendían muchos discos; todavía no había pegado tan fuerte lo de la piratería”.

Carlos Tarque en 2019. / Europa Press News / Getty

El 14 de julio de 2001, hace exactamente dos décadas, Maggie despierta alcanzaba el nº1 en la lista de LOS40. Pocos meses antes, el 31 de marzo, otro de los temas de Sin enchufe, Carolina, también había llegado a lo más alto de la lista.

A lo largo de su carrera, M-Clan ha conseguido cinco números 1. El primero fue con Llamando a la Tierra (11/03/2000) y los dos últimos, Antihéroe (02/11/2002) y Sopa fría (01/01/2005).