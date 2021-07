El mensaje subliminal de Rocío Flores a su madre con el look que escogió para ‘Supervivientes’

Rocío Carrasco estrenó ayer, jueves, su sección 'Hable con ella' en Sálvame. La nueva colaboradora revolucionó el programa tras haber protagonizado el fenómeno televisivo del año con su documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Debutó en el programa de Telecinco con un llamativo peinado, con la melena recogida y una larga trenza que le dejaba el rostro totalmente despejado.

Un look que, para sorpresa de todos, replicó Rocío Flores para acudir al plató de Supervivientes: Tierra de Nadie y que algunos entendieron como guiño o como señal de que algo les "une" aún a ambas.

Una "coincidencia" que llama la atención, sobre todo, cuando la propia Rociíto señaló en su documental que su hija y su ex marido no hacen nada al azar. Por eso mismo, Marta López no dudó en comentar lo ocurrido en pleno directo subrayando el parecido entre madre e hija:

"Ella es muy guapa, así que encantada", respondió Rocío Flores sorprendiendo con las palabras de cariño que le dedicó a su madre y que no suele pronunciar.

Pero, cuando Marta le preguntó por si se habían cruzado en los pasillos porque habían coincidido en el horario, la hija respondió: "No coincidimos y no por mí, yo entro por donde me indican", dejando en el aire que ha sido la propia madre la que ha pedido evitar tal encontronazo.