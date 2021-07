Super Robot Wars 30 llegará a PC el 28 de octubre

En Super Robot Wars 30, los personajes podrán disfrutar de una experiencia única que combina grandes cruces de series de mechs, animaciones de ataques cargadas de acción y la posibilidad de mejorar a sus pilotos y máquinas favoritos. Así es el nuevo videojuego para PC que llegará de la mano de Bandai Namco el próximo 28 de octubre.

La compañía ha confirmado este nuevo título de rol táctico que reúne a personajes y robots de diversos animes de mechs para hacer frente juntos a sus enemigos mutuos. 5 nuevas franquicias de robots muy populares llegan por primera vez a SUPER ROBOT WARS: The King of Kings: GaoGaiGar VS Betterman, The Brave Police J-Decker, Majestic Prince Knight's & Magic, Mazinkaiser (INFINITISM) y SSSS.GRIDMAN.

El videojuego ya se puede reservar en ediciones normal, deluxe (que incluye el juego, el pase de temporada y un paquete de misiones adicionales) y Ultimate (que incluye el juego, el pase de temporada, un paquete de misiones adicionales y el paquete Premium Sound & Data).

Al reservar cualquiera de las versiones del juego, los usuarios recibirán 2 misiones y 4 paquetes adicionales. Pronto se ofrecerán más detalles sobre el contenido del pase de temporada.

En total, son más de 20 las series incluidas en el juego.