Conoce a Alfred García y disfruta antes que nadie de su nuevo tema gracias a LOS40

Alfred García se ha convertido en uno de los artistas más queridos de la industria. Desde que lo conocimos en Operación Triunfo 2017, su dulzura, su talento y las letras de sus canciones han calado hondo en los corazoncitos de sus fans. Si hace dos años nos sorprendió con 1016, su primer álbum donde demostraba el don que tiene para emocionarnos, ahora ha dado el pistoletazo de salida a su nueva etapa musical de la mano de Praia Dos Moinhos.

Pero este single solo ha sido el primero de todos los que tiene preparados. ¡Y tú puedes conocer una de sus nuevas canciones antes que nadie y junto a él! Y es que si eres fan de Alfred García, ¡tienes la oportunidad de conocerle gracias a LOS40 Madrid y ver el videoclip de su nuevo single.



¿Qué tienes que hacer para participar y ganar un pase doble? ¡Muy sencillo! Solo tienes que contestar una pregunta en el siguiente post de Instagram: ¿Por qué quieres conocer a Alfred? Además tendrás que mencionar a la persona con la que te gustaría asistir al evento. ¡Así de fácil!

El evento tendrá lugar el 22 de julio en Madrid. Tienes desde este jueves 15 de julio hasta el 20 para participar en el concurso. Puedes consultar todas las bases del concurso aquí.

El nuevo videoclip es muy especial para Alfred. Y es que el director es el mismísimo Eduardo Casanova. El actor y director, que también estará presente en el evento, ha cogido las riendas del clip. No es, ni mucho menos, la primera vez que Eduardo dirige un vídeo. En 2018 trabajó junto a C. Tangana y Úrsula Corberó en Cuando me miras.

El evento cumplirá todas las medidas necesarias contra la Covid-19. De este modo, todas las personas que asistan tendrán que llevar una mascarilla FFP2.



Sobre Alfred García

Con 20 años, Alfred García se hizo conocido gracias al concurso Operación Triunfo 2017. Su particular voz, su ternura y su gran forma de interpretar las canciones, lo convirtieron en finalista, quedándose en cuarta posición.

Ese mismo año, Alfred se convirtió en representante de Eurovisión junto a su compañera Amaia. Ambos cantaron Tu canción. Aunque no consiguieron conquistar Europa, si que enamoraron al público español.

Meses después lanzó su primer álbum de estudio: 1016. El disco contó con temazos como De la tierra hasta Marte, Que me sigan las luces o Madrid. Ahora, dos años después, Alfred vuelve a lanzar nuevo trabajo y sus fans no pueden estar más contentos.