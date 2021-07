Normani y Cardi B se quitan la ropa para anunciar su colaboración Wild slide

"Prepara tus monedas, Normani" escribió Cardi B en sus perfiles oficiales en las redes sociales presentando de manera oficial a todo el mundo su espectacular colaboración junto a la solista: Wild slide. El estreno se producirá este mismo viernes a las 6 de la madrugada en horario peninsular (una hora menos en las Canarias).

La portada con las dos artistas completamente desnudas ha corrido como la pólvora durante estos días gracias a los más de cien millones de seguidores que suman entre ambas. No cabe duda de que además de sus espectaculares físicos esta canción también va a poner en evidencia sus espectaculares talentos musicales.

Porque Wild slide está llamado a convertirse en uno de los duetos del 2021. Desde este mismo viernes 16 de julio ya podemos disfrutar de su increíble colaboración que ha generado miles de comentarios en las redes convirtiendo su estreno en tendencia mundial. Poco ha importado el avanzado estado de gestación de Cardi B que sigue teniendo su agenda a tope.

"Siento que este es el gran regreso de Normani y quiero que lo traten como si fuera su cumpleaños" ha explicado Cardi B a través de sus redes. "Esta canción es increíble y estoy muy orgullosa de ella. ¡Yo solo soy su equipo de apoyo!. Ustedes verán a Normani bajo una luz diferente. ¡Oh Dios mío! ¡Estoy tan emocionada de que esto sea increíble!".

No cabe duda de que Cardi B y Normani se convertirán en BFF tras esta colaboración (aunque ya se conocían al menos desde 2018) que podría convertirse en uno de sus grandes éxitos en solitario tras su salida de Fifth Harmony como ya hiciera con Dancing with strangers junto a Sam Smith o junto a Ariana Grande.