Don Patricio se anima a bailar tango en ‘Ciao Bella’: mira la letra y el vídeo

Tengo una mesita en el club (Ah)

Si ya te va', pues ciao bella (Ciao)

Sé que te sobra la actitud (Ah)

Bailando bajo las estrella' (Auh)

Busco una gata como tú (Como tú, como tú)

Busco una gata como ella (Ay-ay-ay-ay)

Tengo una mesita en el club (En el club, en el club)

Dile' que traigan más botellas (Ay-ay-ay-ay)

Oye (Dice así, eh)

Y si me subo al tejado, pues tírale (Ah)

Hoy estoy mexicano, pues órale (Oh)

Que si está complica'o te lo diré

Son las cuatro, hermano, y to' sigue en pie

Y tú sabe' quien lo mata (Uh)

Llevo tu foto, detrás la mata

Venite y deja a esa pelo lata

Tú viene' a verme y te salgo en bata

No te veo hace un año y está' má' guapa

'Toy más grande por la espinaca

Das la lata con tanta foto

Tanto flow no cabe en la data

Tira los punto' en el mapa (Dile)

Viene en forma de una gata

Vamo' a ver quien e' el rata (Miau), ah

Tengo una moña que e' azul (Que e' azul, que e' azul)

Tengo una moña que e' violeta (Ay-ay-ay-ay)

Un veranito en Radazul (Radazul, Radazul)

Toda una vida en la caleta (Ay-ay-ay-ay)

Busco una gata como tú

Busco una gata como ella (Ay-ay-ay-ay)

Tengo una mesita en el club (En el club, en el club, ajá)

Dile' que traigan más botellas (Ay-ay-ay-ay)

Ah (Oye)

Ando negociando mi presupusto

Pero vacilando mucho más que el resto

Si quiere' yo te quito de mis texto'

Pero cuéntale a tus hijo' que pudieron ser nuestros

Esto y esto y esto tengo pa' darte, pa' ser honesto

Pero hoy me vine solo con lo puesto

Tirando de espalda y te la encesto

Tengo el flow que quieren esto'

Pero muchas vece' lo detesto

Ellos me quieren cambiar el dresscode (No)

Y pa' esa puta mierda no me presto (Ah)

Fresco, fresco, suena fresco (Fresh)

Ponte loca y hazme el gesto

Que yo ya me piro, no molesto (Yao)

Y si quiere' te pago tus impuestos

Ah (Mmm)

No te enfades, [?] punto (No, no, no)

Jaja

Avísame cuando te pegues (Por mí)

Voy a cambiar el número (438272)

Mientras tanto tira pa' la playa que hoy es tuya (Ah)

Tengo una mesita en el club (En el club, en el club, 123)

Si ya te va', pues ciao bella (589309)

Sé que te sobra la actitud (72, la actitud, la actitud, 9298)

Bailando bajo las estrella' (O 4)

Busco una gata como tú (Ah)

Busco una gata como ella (Ay-ay-ay-ay)

Tengo una mesita en el club (En el club, en el club)

Dile' que traigan más botellas (Ay-ay-ay-ay, ajá)