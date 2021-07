David Guetta y John Newman agitan el verano con ‘If You Really Love Me (How Will I Know)’

David Guetta y John Newman, juntos por primera vez. Si a ellos se suma MistaJam, conocidísimo DJ en Reino Unido, y un tema de Whitney, de aquí solo puede salir algo bueno. If You Really Love Me (How Will I Know) es un hit que nadie se va a cansar de escuchar este verano.

Este trío ha unido su talento para lanzar un tema pegadizo y lleno de energía. Los dos DJs han sabido fusionar sus característicos beats con el estribillo de la conocida canción de los años 80, a la que le han dado una vuelta a la letra introduciéndole ese "If you really love me" en lugar de "If he really loves me". Además, va acompañado de un videoclip protagonizado por unos chavales desmelenándose en un parque de atracciones con toques retro que recuerdan a la estética de los años de Houston.

Los tres artistas se han deshecho en elogios hacia la cantante que falleció en 2012. “¿Quién puede resistirse al estribillo de un clásico como 'How will I Know'? Lleno de grooves de Piano House old-school, el single tiene un brillo constante.”, dice David Guetta, mientras que MistaJam recuerda que guarda con cariño el vinilo de Whitney Houston (1985), el álbum debut homónimo de la artista que contiene la canción que han versionado.

John Newman, por su parte, reconoció que es una canción muy especial para él y su mujer, y ya rondaba por su cabeza hacerle un remake. Y, por supuesto, no escondió las ganas que tenía de colaborar con David Guetta: “Cuando se presentó la oportunidad de hacerlo junto a David Guetta, alguien con quien siempre he querido trabajar, lo tuve claro”. Viendo el vídeo que han subido a su Instagram, queda muy clara la complicidad que ha existido entre los músicos.

David Guetta no para en 2021

El DJ francés lleva tres años sin publicar un disco de estudio, pero vaya 2021 que lleva. A sus 53 años, va temazo tras temazo, recordando al Guetta de hace una década con sus colaboraciones con Afrojack o Rani. Tampoco se queda atrás Get Together o Lifestyle, junto a dos emblemas como son Adam Levine y Jason Derulo.

Con este nuevo lanzamiento, ha inyectado unos toques house y disco de lo más bailongos. Con solo escuchar unos segundos, entran ganas de salir a disfrutarlo en este caluroso verano.