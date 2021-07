Adam Demos: 11 curiosidades del protagonista más musical de ‘Sexo/Vida’, el último éxito erótico de Netflix

Sexo/Vida es uno de los últimos éxitos eróticos de Netflix. Ha cogido el testigo de 365 días que en su formato película se convirtió en todo un fenómeno de audiencia en la plataforma. Lo mismo está sucediendo con esta serie que nos ha dejado tres claros protagonistas, desconocidos para muchos hasta ahora: Mike Vogel, Adam Demos y Sarah Shahi.

Los tres protagonizan la historia de un matrimonio que empieza a sufrir la rutina de su relación que empieza a tambalearse cuando ella empieza a fantasear con un ex novio, productor musical con el que compartió una vida de locura salvaje y sexo pasional. Algo que echa de menos en la estable vida con su marido y padre de sus dos hijos.

Aunque si uno de los tres se ha convertido en viral en los últimos días ha sido Adam Demos por una de las escenas que protagoniza en la que podemos ver un desnudo frontal completo que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Hemos investigado un poco sobre este actor australiano de 36 años para traerte estas 11 curiosidades sobre él.

#1. Obrero de la construcción

David Bustamente no fue el único obrero de la construcción que cambió su vida y se centró en su talento artístico. Adam también comenzó trabajando en la empresa de su padre mientras estudiaba interpretación a escondidas.

#2. Pasión por viajar

Uno de sus grandes aficiones es viajar. Cuando trabajaba con su padre, ahorró todo su dinero para poder recorrer Asia y Europa.

#3. Cambio de rumbo

Su madre fue la que la insistió en que debía perseguir sus sueños y le ayudó a buscar una escuela en Sidney. Cada día tenía que recorrer los más de 60 km de distancia que habría entre la academia y su casa. Participó en su primera obra de teatro a la que acudió un representante que acabó fichándole.

#4. Culebrón australiano

Muchos de los actores de su país dieron sus primeros pasos en el culebrón Home and Away y él no iba a ser diferente. Siguió los pasos de Chris Hemsworth, Naomi Watts o Heath Ledger.

#5. Su primer gran papel

Se mudó a Estados Unidos tras conseguir un papel en UnREAL, la serie que habla de lo que ocurre entre bambalinas en un programa de citas.

#6. Fichado por Netflix

En 2019 la plataforma le fichó para interpretar junto a Christina Milian en Amor en obras que se rodó en Nueva Zelanda y en el que daba vida a un constructor, algo que no estaba tan alejado de su vida.

#7. Sexo/Vida

En 2020 se convirtió en uno de los protagonistas de Sexo/Vida, serie a la que llegó por una de las amigas que conoció en el rodaje de UnReal. El papel de Brad Simon, un joven productor musical, atormentado por su relación con su padre y un negado para disfrutar del amor, aunque desborde pasión.

#8. Amor en la vida real

En Sexo/Vida vive una intensa relación con Billie Cooper a la que no supo tratar como merecía. Intenta recuperar su amor, siete años después de haberla expulsado de su vida. Afirma que ha cambiado y le propone matrimonio, pero tal vez ya es tarde. A esa mujer que vive una crisis en su matrimonio, le da vida Sarah Shahi, que no es solo su obsesión en la serie, sino que se ha convertido en su pareja en la vida real. Llevan juntos algo más de un año.

#9. Familia

No es el único conocido en su familia. Los amantes del deporte conocen a su primo, Tyson Demos, jugador profesional del baloncesto australiano.

#10. Deportista

Además de viajar, le gusta cultivar su cuerpo, el que hemos visto completamente en esta nueva serie. Le gusta el gimnasio, pero también la natación o la escalada. El aire libre y la naturaleza también juegan un papel importante en su vida.

#11. Crioterapia

Dicen que se ha aficionado a la crioterapia desde que la probó en Los Ángeles. Se trata de un tratamiento basado en la aplicación de frío sobre la piel, lo que produce una destrucción local de tejido de forma eficaz y controlada.