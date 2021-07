‘Dexter’: ¿Cuándo y dónde veremos la novena temporada y qué podemos esperar de ella?

Han pasado ocho años de aquel trágico –por infame– final de Dexter. La cadena Showtime estiró tanto el chicle a lo largo de ocho temporadas que lo que en inicio fue una original, divertida y oscura serie sobre un forense con rasgos psicopáticos se conviritó, al final, en una pesada y desesperante ficción bienintencionada y obsesionada con encontrar una redención que no encajaba con la esencia del personaje.

Los últimos episodios, como los de Juego de Tronos, dejaron un sabor agridulce. Millones de espectadores quedaron defraudados por el desastroso final de Dexter. El propio Michael C. Hall, actor que dio vida al asesino en serie más popular y querido de la televisión por cable, confesó en una entrevista que entendía la frustración de los fans con el desenlace. «La serie concluyó de una forma desconcertante, si no exasperante».

Gracias a Dios, Showtime dejó un final abierto para el personaje de Dexter Morgan, lo que ha permitido a la cadena retomar la historia tras ocho años y mostrarnos cómo está nuestro querido protagonista una década después de fingir su muerte y escapar de Miami. La novena temporada de Dexter ya se ha rodado, los primeros teasers saben a caviar y todo apunta a que el retorno del popular asesino en serie va a estar a la altura de esa redención (esta vez, necesaria) que requería el personaje.

'Misunderstood' Teaser | Dexter | SHOWTIME

¿Cuándo podremos ver Dexter?

La nueva tanda de 10 episodios de Dexter ya se ha rodado y todo apunta a que Showtime estrenará en Estados Unidos los primeros capítulos en noviembre de 2021. En España estarán disponibles en Movistar+. Otoño se ha convertido en la fecha señalada por la cadena, todo para que esos paisajes nevados e invernales que hemos visto en los primeros avances coincidan con la meteorología de las fechas de emisión.

¿Y qué pasa con la trama?

Poco sabemos de la nueva sinopsis de Dexter, más allá de que el ex-forense ahora se hará llamar Jim Lindsay para ocultar su identidad y regentará una tienda de venta de artículos de pesca en la ciudad ficticia de Iron Lake, en el estado de Nueva York, por lo que deducimos que ha dejado atrás Oregón –lugar al que se mudó en los últimos minutos de la octava temporada, con ese outfit de leñador incluido– y ha cambiado de aires.

SERIE: Dexter (2021) | Teaser trailer subtitulado en español

Sobre los personajes, de momento solo conocemos que Michael C. Hall repetirá, evidentemente, en el papel de Dexter Morgan, ahora oculto bajo esta nueva identidad en la ciudad de Iron Lake, y que el actor John Lithgow, quien interpretó al asesino Trinity en la cuarta temporada de la serie, volverá en forma de cameo. O, quizás, como alguna de las famosas ensoñaciones de Dexter, tan dado a hablar con los 'fantasmas' de su mente.

Nueva ciudad, nuevos aires

De todo ello deducimos que Showtime se ha querido desprender prácticamente por completo de la trama original, ha reciclado al resto de reparto secundario y ha creado nuevos personajes para distanciarse de cualquier comparación con su desastroso final. Los nuevos protagonistas serán Kurt Caldwell, un policía de Iron Lake al que encarnará el actor Clancy Brown (Perdidos), y Angela Bishop, la jefa de Policía de la ciudad, a la que dará vida la actriz Julia Jones (Westworld). A ellos se le suman intérpretes como Jack Alcott (The Blacklist), Alano Miller (Loving), Michael Cyril Creighton (Spotlight) y Katy Sullivan (NCIS: Nueva Orleans).

«Queremos que esta no sea la temporada 9 de Dexter», ha expresado el showrunner, Clyde Phillips, quien repite como cerebro de la serie y quien asegura que esta nueva tanda de episodios estará concebida como una miniserie, no como un reinicio de Dexter. «Han pasado diez años y la serie reflejará ese paso del tiempo. El final de la serie no se parecerá en nada a cómo fue el final original. Es una gran oportunidad para reescribirlo todo». Aunque ha matizado que los guionistas no van a deshacer nada de lo que ocurrió en las anteriores temporadas: «No vamos a traicionar al público y decir algo así como 'vaya, todo fue un sueño'. Lo que sucedió en los ocho años de la serie sucedió de verdad».