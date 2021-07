Brian May reedita su primer disco en solitario casi 30 años después

El guitarrista de Queen es mucho más que eso. A lo largo de su larga trayectoria, Brian May ha demostrado que no solo es excelente al frente de la guitarra de la banda, sino que además es un gran compositor y ha desarrollado una notable trayectoria en solitario. Casi 30 años después del lanzamiento de su primer disco, ahora vuelve a reeditarlo con material inédito.

Brian May ha lanzado Resurrection para presentarlo, uno de los temas más destacados de su disco, que vio la luz en 1992. Se trata de un testimonio que pone de manifiesto el poder de la determinación y de la amistad colaborativa.

Back To The Light estará disponible en el mercado el 6 de agosto en varios formatos. En su primera edición fue un éxito rotundo, alcanzando el número 6 en las listas de álbumes del Reino Unido. La esperada reedición, que llega después de que de mucho tiempo sin estar disponible, ha contado con la supervisión de audio de Justin Shirley-Smith y Kris Fredriksson.

Escrito durante un período de inmensa agitación personal entre 1988 y 1992, Back to the Light encuentra a Brian May asumiendo el rol de estrella con determinación. Inevitablemente, se reflejan en las letras las pérdidas de su padre y el líder de Queen, Freddie Mercury, y el cese temporal de las actividades de la banda. También siguió a la separación de May de su primera esposa en 1988 y la relación con Anita Dobson, lo que lo convirtió en diana de la prensa del corazón. En varias entrevistas de esa época, habló sobre las luchas que experimentó como resultado de estos cambios de vida, describiendo el álbum como una especie de terapia.

Brian May - Resurrection (Official Music Video Remastered)

En todos los sentidos, Back to the Light se puede entender como un álbum de corazón y resistencia- "En mi opinión, este álbum siempre se llamó Back to the Light", escribió Brian en las notas originales de la portada. "Al principio, no sentía ninguna esperanza real de encontrar la luz; ahora brilla tenuemente, alentadoramente, pero siempre de forma intermitente en la sala de espejos que me rodea".

Casi tres décadas después, las nuevas notas de la portada de Brian incluyen un homenaje al fallecido gran Cozy Powell, junto con una reflexión sobre la búsqueda de los documentos del álbum. "En 2021, presentando con orgullo y cariño este trabajo a una nueva audiencia", escribe May, "y observando cuidadosamente mis notas originales, puedo informar que todavía estoy en la búsqueda de encontrar respuestas a la mayoría de las preguntas planteadas en esta colección de canciones, y hasta el día de hoy, la luz todavía brilla oscura, tentadoramente, siempre un poco fuera de su alcance. La música nos ayuda".