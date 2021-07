Danny Romero se alía con Abraham Mateo para proponernos el reggaetón ‘Aunque Lloraré’

La de Danny Romero y Abraham Mateo es una de esas colaboraciones que tenía que pasar. Aunque lloraré es el nuevo tema del artista canario que se ha unido al gaditano para confeccionar un tema de reggaetón y buena vibra para el verano de 2021.

La canción, que ha sido producida por el propio Danny Romero, veía la luz el pasado viernes 16 de julio y en ella, vemos cómo el canario y el andaluz aúnan voces y estilos para presentar una canción única que contiene lo mejor de los universos musicales de ambos artistas.

Con un título contundente, Aunque llorarécuenta con una letra que aborda el daño que hacen las idas y venidas de uno de los miembros de la relación. ¿Dime porque ahora tú decides regresar? / Si me decías que todo iba mal, canta Danny Romero al inicio de esta canción.En el estribillo, el cantante lo tiene claro e incide en que "Y aunque lloraré / Tú vas a llorar más / No volveré a caer".

La canción es un reggaetón con elementos tropicales que promete hacernos bailar este verano y que cuenta con un videoclip de lo más fresquito que puedes ver bajo estas líneas.

Aunque lloraré llega despúes de temas de Romero como Agáchate, El Hipo, Se Me Va o De Tranquilote.

Por su parte, Abraham Mateo no para de colaborar en proyectos de amigos. Recientemente participó en la producción de la última canción de Lérica y se ha sabido que ha estado en el estudio de grabación con Luis Fonsi.

Letra de Aunque Lloraré

¿Dime porque ahora tú decides regresar?

Si me decías que todo iba mal

¿No te cansaste de jugar ya con mi mente?

¿Dime para qué prefieres siempre hacerme llorar?

No comprendes que no vale de jurar

Todos tus errores los tengo presente

No, no, no, no, no

Y aunque lloraré

Tú vas a llorar más

No volveré a caer

Si te quitas ese ego te dejo para luego

Lo que necesito e' una toalla y tomar el sol

Estar con los amigos bebiendo alcohol

Perreando lento

Y ahora que estoy contento

Me pides que te de otro intento

Yo no estoy pa' dolores de cabeza (¡Que no!)

Que tanto bailar sea mi único problema (¡Que no!), Que no

Que ahora estoy mejor

Dile Danny que se rompa el altavoz

Y aunque lloraré

Tú vas a llorar más

No volveré a caer

Si te quitas ese ego te dejo para luego

Y aunque lloraré

Tú vas a llorar más

No volveré a caer

Si te quitas ese ego te dejo para luego

Tumbado en la playita se me curó

Con una cervecita mi corazón

Sequé mis lagrimitas con el calor

Y to' el daño que me hiciste se me olvidó

Ya, vete con tu maleta

Por ahí ya, da una vuelta

Se te cayó la careta

Ya nadie te soporta

Me sé todas tus facetas

Pa' conquistar la' fiera

Conmigo no funciona

Te falta carretera

Lo-lo lo que negar si causa puras vacaciones

No dar explicaciones

Viajarme el mundo entero y romper muchos corazones

Sabía que tú volverías

Que te comería la melancolía

¿De verdad piensas que a ti regresaría?

Y aunque lloraré

Tú vas a llorar más

No volveré a caer

Si te quitas ese ego te dejo para luego

Tumbado en la playita se me curó

Con una cervecita mi corazón

Sequé mis lagrimitas con el calor

To' lo malo que me hiciste se me olvidó