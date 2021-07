Camila Cabello revoluciona la red con su nueva música y su discurso body-positive

Camila Cabello se ha convertido en la gran protagonista del fin de semana por un doble motivo. Por un lado, como ya os habíamos contado su nueva canción que adelanta su nuevo proyecto musical tiene ya fecha definitiva y oficial de estreno. Por el otro, la cantante ha recibido el cariño de millones de mujeres tras su discurso body-positive en el que ha reivindicado el cuerpo de las mujeres reales.

Hace unos días ya os informamos en LOS40.com de que la cubana tenía en el horno su nueva aventura discográfica y que su estreno era inminente. Y lo que no era oficial entonces hoy sí lo es. La propia intérprete a través de los perfiles oficiales en redes sociales ha comunicado a todos sus seguidores los detalles de su inminente estreno.

Este próximo 23 de julio Camila Cabello presentará al mundo el videoclip de Don't go yet, una canción que por lo que hemos podido ver será también una reivindicación de los sonidos latinos que han llevado a la artista ha convertirse en una de las estrellas más importantes del pop internacional.

Se trataría del primer single de Camila tras su segundo álbum de estudio en solitario, Romance, cuya gira fue pospuesta por culpa de la crisis del coronavirus. De momento no es oficial cuándo verá la luz el nuevo álbum de estudio que tendrá Don't go yet como tarjeta de presentación.

Antes de que llegue ese estreno va a ser muy comentado en las redes sociales el más reciente alegato de 'body positive' que la solista cubana ha hecho a través de sus cuentas oficiales. No es la primera vez que lo hace pero cada vez que habla de manera tan directa, millones de mujeres en todo el mundo también se reivindican a través de sus palabras.

"Estaba corriendo por el parque pensando en mis propias cosas, intentando mantenerme en forma, mantenerme sana. Y llevo puesto un top con el que se me ve el ombligo. Y no estaba metiendo barriga porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no mete tripa todo el rato. Y pensé ‘Vaya’ pero luego me recordé a mí misma que eso de estar en guerra con tu propio cuerpo ya está pasado de moda. Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer todo lo que hago. Somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa. Y eso es nuestro, chicos" explicó Camila Cabello en un mensaje que ha corrido como la pólvora en internet.