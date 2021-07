El último hit de Lenny Kravitz: nuevo embajador de la familia de perfumes más atrevida

"¿Y por qué no?" es una pregunta que implica atrevimiento, la duda antes de dar un paso adelante. A todos se nos ha pasado alguna vez por la cabeza ese dilema convertido en un desafío que provoca adrenalina y ganas. Para Yves Saint Laurent, más que una pregunta es una filosofía, una que plasma perfectamente en "Y" (Why?) y que tiene como embajador a la estrella del rock más atrevida: Lenny Kravitz.

El cantante siempre ha sido un espíritu libre, buscando desde que era bien pequeño y se subió a un escenario el riesgo, trasgredir y realizarse personalmente asumiendo siempre nuevos retos. Son estos valores y sus ambiciones lo que convierten a este icono de la música en la persona perfecta para representar el perfume de Yves Saint Laurent. A convertirse en el hombre detrás de Y LE PARFUM.

La familia de Perfumes que hace creer en lo improbable

La música es explorar los límites, romper las reglas y atreverse. Con la familia "Y", Yves Saint Laurent hace lo mismo con la perfumería masculina gracias a su combinación de lavanda vibrante y la fuerza del cedro negro. Es la colección de fragancias más audaz y potente, la que ahora utiliza Lenny Kravitz, leyenda viva de la industria y que, como bien canta en su tema Are you gonna go my way?, nos invita a seguir sus pasos con cualquiera de estas opciones:

Y LE PARFUM (2021): Intenso y resonante, las notas de cedro se reafirman gracias al pachulí de Indonesia y la oscura esencia resinosa de olibanum, aportando una dimensión muy sensual al fondo de Y LE PARFUM. Elegancia fluida y potencia bruta todo en un mismo frasco

Y EAU FRAÎCHE (2020) representa un brote revitalizante de creatividad gracias al soplo helado y crujiente del limón y el geranio que salpica las notas limpias y potentes de menta y cedro. Una nueva visión del mundo.

Y EAU DE TOILETTE INTENSE (2019) captura el subidón de adrenalina que se siente justo antes de una actuación gracias a la audaz mezcla de la frescura luminosa del azahar con la intensidad carnal del cacao. Estremécete de emoción.

Y EAU DE TOILETTE (2017) superpone aldehídos crujientes y fresco jengibre al clásico geranio, mientras que el toque oscuro del incienso gana presencia frente a las maderas ambarinas. Un equilibrio olfativo perfecto. Encuentra el significado de tus propios logros.

Y EAU DE PARFUM (2018) es la versión más oscura de Y, juego de luces y sombras del fougère original. Esta icónica fragancia mezcla sensuales maderas con salvia y geranio, proyectando un rastro duradero que rezuma seguridad y adrenalina. Una fragancia que hará sentirte genial, el aroma de la realización.

