Dani Fernández y Alberto Jiménez de Miss Caffeina lanzan nuevo tema juntos: Grace

Que yo estoy aquí por elección



No pido mas que adrenalina



Un largo invierno y revolar



Podrás imaginarme sin volar



Si tus defectos me acompañan



Y mis errores dan igual



Donde estas



No se si es de noche ya



Podría decir adiós



Podría haber huido ya



Podría olvidarte



Podría vivir sin ti



Pero me quedo un poco más



Pero no me voy a marchar



Haz que merezca la pena ver



Si vas a hacerme arder





SI tu me miras mal por no aceptar



Será mejor salir huyendo



O aguantar el vendaval



Quizás estes tan cerca de llegar



Que lo sabemos sin saberlo



Y ya no quiera renunciar





Donde estas



No se si es de noche ya



Podría decir adiós



Podría haber huido ya



Podría olvidarte



Podría vivir sin ti



Pero me quedo un poco más



Pero no me voy a marchar



Haz que merezca la pena arder



Si vas a hacerme arder



Si vas a hacerme arder



Si vas a hacerme arder



Si vas a hacerme arder



Podría decir adiós



Podría haber huido ya



Podría olvidarte



Podría vivir sin ti



Pero me quedo un poco más



Pero no me voy a marchar



Haz que merezca la pena ver



Si vas a hacerme arder