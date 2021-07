The Cruel King and the Great Hero, confirmado para 2022 en PS4 y Nintendo Switch

Una joven llamada Yuu se embarca en una aventura para llegar a ser una gran heroína. A su lado se encuentra una bestia temible conocida como el Rey Cruel, quien la guía y protege. Sin embargo, la verdad del pasado del dracónico rey no tardará en amenazar la vida tranquila que han llevado todos hasta ahora. Así comienza The Cruel King and the Great Hero, la nueva aventura creada por Sayaka Oda, director de The Liar Princess and the Blind Prince (2019), y que va a ser publicada por NIS América.

¡Explora encantadores entornos, vence a monstruos, completa puzles y descubre una historia de compañerismo, heroísmo y de hacer frente al pasado! Todo ello a partir de febrero de 2022 en tu PlayStation 4 o Nintendo Switch. La edición Storybook para ambas plataformas incluirá el libro de arte en tapa dura 'Las aventuras de la gran heroína', la banda sonora 'Melodías de valor' en formato digital, un peluche de la gran heroína de 15 centímetros y una caja de coleccionista.

La historia de The Cruel King and the Great Hero

Esta aventura es un deleite jugable y audiovisual gracias a su encantadora banda sonora, a su estilo artístico inspirado en cuentos infantiles y a su sistema de juego clásico de scroll 2D. "¡Cuéntame un cuento para dormir! ¡Uno sobre papá!» «Muy bien. ¿Por dónde quieres que empecemos?» «¡Por el principio!» «Justo el punto en el que deberían empezar todas las historias" empieza pidiendo el personaje de esta historia.

Érase una vez un valeroso héroe que se enfrentó a un terrorífico dragón conocido como el Rey Cruel y se alzaría con la victoria. No obstante, en vez de asestarle el golpe de gracia, el héroe se limitó a cortarle un cuerno al dragón y le dijo: ¡Debes expiar tus pecados!. En los días posteriores, el héroe pasó tiempo con el dragón mientras este se recuperaba y, antes de darse cuenta, ambos se habían hecho grandes amigos.

Un día, años más tarde, el héroe sufrió una herida letal y su única hija, Yuu, se iba a quedar sola en este mundo. Fue por eso que le pidió a su buen amigo que hiciese de su hija una gran heroína; la poderosa bestia juró cumplir el último deseo del héroe.

Cuidó de Yuu desde entonces, haciendo las veces de su protector y guiándola en sus numerosas aventuras con el fin de que, algún día, llegase a convertirse en una gran heroína. Sin embargo, estos idílicos momentos no durarán eternamente, ya que pronto va a resurgir la verdad del pasado del Rey Cruel y, con él, llegarán nuevos desafíos a los que Yuu y el rey tendrán que hacer frente…

Ningún desafío es demasiado grande si tienes a tu poderoso protector a tu lado. Enfréntate a monstruos, recorre entornos peligrosos... y recibe ayuda de vez en cuando. Consigue objetos ocultos por todas partes para desbloquear extras en la galería del juego, tales como perfiles de los personajes o ilustraciones preliminares.