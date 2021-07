Nicki Nicole cuenta todos los detalles de su noche de chicas con Aitana y Ester Expósito

Nicki Nicole se ha convertido en una de las figuras imprescindibles del trap latinoamericano. A sus 20 años, la artista argentina se codea con los cantantes más importantes de la escena musical y ya se prepara para consagrarse en la industria con el lanzamiento de su segundo trabajo discográfico. Sobre el material que lanzará próximamente y el buen momento profesional que está saboreando ha hablado con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

Se vienen colaboraciones

“Hay bastantes colaboraciones en el disco y algunas son de España. Lo que puedo adelantar es que uno de los featuring es con Delaossa, que es increíble. Estoy muy feliz de haber colaborado con él y hay muchas canciones más que pronto podréis escuchar en el disco”.

Vídeo oficial de 'Me has dejado', de Nicki Nicole + Delaossa

El hit con Mike Towers y Rocky RD

“No tuve la oportunidad de juntarme con ellos físicamente para hacer Ella no es tuya (remix), pero sabía que por los nombres que había en la canción, Myke Towers y Rochy RD, iba a ser un temazo. A su vez, fue un gran desafío para mí porque no sabía que tenía que hacer para terminar de entrar en el tema. La canción ya era increíble cuando me mandaron las partes de Myke y de Rochy RD. Por suerte, salió increíble y la canción es hermosa”.

Noche de chicas con Aitana y Ester Expósito

“Estuvo muy lindo conocerlas. Era algo que quería hacer desde hace tiempo. Lo bueno es que se conocían entre ellas e hicimos una salida las tres. Son personas increíbles. Aitana es buenísima, literalmente, y canta hermoso. Me encantaría hacer algo con ella. Y Ester Expósito es un amor y una actriz increíble”.

Fecha de su álbum

“Si todo sale bien el álbum saldrá en septiembre u octubre. Con el Covid está difícil, pero sí, si todo sale bien, el disco llegará a finales del año”.

Si quieres ver la entrevista completa de Nicki Nicole en LOS40 Global Show…¡dale al play!