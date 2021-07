Belén Esteban y Kiko Matamoros se enfrentan por Hacienda

No está del todo bien hablar de dinero, pero en Sálvame se tocan todos los temas y este lunes dedicaron un bloque entero del programa a hablar de las posibles deudas de Kiko Rivera. Parece ser que el hijo de Isabel Pantoja debe un cantidad importante de dinero a Hacienda. Sin embargo, eso no le impide llevar un coche de 80.000 euros.

Este asuntó fue tratado en Sálvame y se convirtió en un conflicto cuando Kiko Matamoros, amigo de Kiko Rivera, salió en su defensa. "Eso de administrar vidas y haciendas ajenas me suele dar mucha vergüenza. Yo no entro a contarle los números a nadie", soltó el colaborador más polémico de Telecinco.

Pero Matamoros recibió réplica y la recibió de su a veces amiga a veces enemiga: la mismísima Belén Esteban. La Princesa del Pueblo tiene buena memoria y le recordó una pelea que tuvieron por el mismo tema que en ese momento les estaba recriminando a sus compañeras.

La pelea de Belén Esteban y Kiko Matamoros, en vídeo

"A mí en un Deluxe, que tuve una movida gorda contigo, me dijiste lo que le debía dinero a Hacienda", afirmó. "Lo que es la vida que he pagado a Hacienda y ahora que vengas tú a darnos lecciones…Consejos vengo que para mí no tengo. ¿Tú has pagado lo tuyo?".

Kiko Matamoros se puso tenso con el zasca de la Esteban, pero aprovechó el fervor de la batalla para aclarar que ya no sale en la famosa lista de morosos de Hacienda: "Yo hace tres años que no figuro en la lista de deudores. Debía 1.200.000 euros y salí en la lista. Hace tres años que no estoy en esa lista".