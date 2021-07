20 de julio 1969: El hombre llegó a la Luna y esta fue la música que sonó en el Apolo 11 esa noche de verano

En torno a 600 millones de personas en todo el mundo pudieron ver en directo, a través de televisión, la llegada del hombre a la Luna. Fue el 20 de Julio de 1969 cuando Neil Armstrong descendió por la escalera del módulo lunar Eagle y pronunció su histórica frase "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". Inmediatamente después salió Buzz Aldrin. Ambos recorrieron la superficie durante 2 horas y 36 minutos.

Aquel viaje espacial del Apolo 11 duró exactamente 195 horas, 18 minutos y 35 segundos: desde su despegue el 16 de Julio de 1969 desde Cabo Kennedy (Florida) hasta su amerizaje en el Océano Pacífico el 24 de Julio. Tanto en el trayecto de ida, de la Tierra a la Luna, como en el de la vuelta, los tres astronautas americanos pudieron escuchar la música que ellos mismos eligieron. Barbra Streisand, Glen Campbell Lou Rawls, Blood Sweat & Tears, Peggy Lee, Jonathan King o Frank Sinatra conforman la banda sonora de la misión lunar más recordada. La que hizo posible que por primera vez el hombre pusiera un pie sobre el satélite más grande del sistema solar.

Música para sentirse como en casa

Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins tuvieron la oportunidad de crear sus propias ‘playlist’ y decidir los temas que querían que les acompañaran durante su vuelo espacial. Desde que se puso en marcha Apolo 7 en adelante, la NASA equipó a cada astronauta con una grabadora de cassette Sony TC-50, una especie de proto-Walkman (el Walkman llegaría 10 años después). Su propósito inicial no era el de escuchar música, sino servir a los astronautas para que registraran verbalmente sus comentarios sobre la misión, en lugar de utilizar papel y bolígrafo.

La idea fue de Mickey Kapp, que en los 60’s trabajaba para Kapp Records, un sello independiente que su padre había fundado en 1964. Era amigo de varios astronautas y propuso a la NASA que esas cintas pudieran contener un ‘mixtape’ con sus temas favoritos. Así podrían sentirse como en casa mientras hacían su trabajo y estaban a miles de kilómetros de la Tierra.

En Diciembre de 2018, siete meses antes de fallecer a los 88 años, Kapp contó en una entrevista con Vanity Fair: “Ellos podían poner música en las cintas para el viaje, y grabar sobre ellas sus notas posteriormente, porque ¿quién sabe?. Así que yo programé su música". Mickey preguntó a los astronautas por sus temas preferidos: "Y a partir de ahí, yo pude elaborar una lista de unas 30 canciones". Aprovechó su conexión con la industria discográfica para obtener permiso e incluir las canciones que tenía en mente. Todo se hizo sin ningún tipo de publicidad. Así que las grabaciones pudieron ser utilizadas libremente.

El astronauta Buzz Aldrin fotografiado por Neil Armstrong en el Apolo 11. / Michael Ochs Archive/Getty Images

Las ‘playlist’ de Armstrong, Aldrin y Collins

Así fue como Armstrong, Aldrin y Collins amenizaron su larga travesía lunar en el Apolo 11. No se ha sabido el listado completo de canciones que acompañaron a los astronautas, ya que terminaron grabando encima de las cintas de música sus comentarios sobre el viaje. Pero sí se conocen algunos títulos.

Armstrong, por ejemplo, llevó consigo una cinta con temas del álbum de 1947 Music out of the Moon: Music unsual featuring the theremín, de Lex Baxter y su orquesta. Collins se decantó por temas como Everyone’s gone to the moon de Jonathan King, un artista británico que había triunfado en Estados Unidos con este tema en 1965

La cinta de Aldrin incluía, entre otras, People de Barbra Streisand, Spinning Wheel de Blood, Sweat & Tears, Three O’Clock in the morning de Lou Rawls, Galveston de Glen Campbell, Mother Country de John Stewart, Angel of the Morning de Bettye Swann, la versión de Peggy Lee del tema de Sly Stone Everyday people o… Fly me to the moon de Frank Sinatra.

“La primera música que sonó en la luna. ¡Es extraordinario!”

Después de que el capitán Neil Armstrong pusiera el pie sobre la Luna y originara una de las imágenes más famosas de la historia, inmediatamente después lo hizo Buzz Aldrin. Según él mismo ha contado, en el mismo instante en el que pisó la Luna accionó el ‘play’ del cassette portátil que llevaba en uno de los bolsillos de su traje de astronauta y reprodujo Fly me to the moon. Era la versión swing que en 1964 había grabado Frank Sinatra junto a Count Basie con los arreglos de Quincy Jones.

Buzz (inspirador del personaje Buzz Lightyear de la película Toy Story) se lo dijo a Sinatra, y éste, emocionado llamó a Quincy Jones. Años después, Aldrin coincidió en una fiesta con el famoso productor y también se lo contó. Jones lo recordaba en una entrevista al New York Times de 1990: “La primera música que sonó en la luna. ¡Es extraordinario!”.

Que Fly me to the moon fue la primera canción que sonó en la luna es un hecho constatado y recogido en el libro de 2016 The Final Mission: Preserving NASA’s Apollo Sites de la historiadora en ingeniería espacial Beth O’Leary.

La grabadora se preserva en el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsoniano de Washington.