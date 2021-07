Es oficial: vuelve Big Time Rush

Los rumores de un posible regreso de Big Time Rush comenzaron en abril de 2020 cuando publicaron un vídeo en la cuenta del grupo para lanzar un importante mensaje. Llamaban a la responsabilidad de todos sus fans para hacer frente al virus y así acabar con la pandemia. Aunque el final de dicho mensaje dejó a todos muy confusos. "Os veremos pronto".

La banda, que frenó su actividad en 2014, generó muchas esperanzas en sus seguidores. Eso sí, muchos de ellos preferían pensar que se trataba de unas palabras sin trasfondo para así no decepcionarse posteriormente. Pero lo cierto es que los esperanzadores tenían razón.

Big Time Rush ha anunciado su regreso a los escenarios con una gira que, de momento, está compuesta por dos fechas. Chicago y Nueva York volverán a vivir la música en directo de estos cuatro estadounidenses durante los próximos 15 y 18 de diciembre, respectivamente. La pre-venta de entradas será el 21 de julio.

James, Logan, Kendall y Carlos se unieron para dar vida a un proyecto televisivo que llevaba Big Time Rush por nombre. Se trataba de una serie emitida en Nickelodeon que proyectaba la vida de cuatro jóvenes integrantes de una banda. Pero acabaron llevando su música también a los escenarios reales, expandiendo el proyecto a otros sectores.

Lanzaron diversos discos y recorrieron varios puntos del mundo. Pero en 2014 separaron sus caminos para emprender proyectos en solitario. Sus fans no los volvieron a escuchar juntos... hasta ahora.

Boyfriend con Snoop Dogg, Music Sounds Better With U con Mann, Elevate, Windows Down y 24/7 son algunos de sus mayores éxitos musicales. Éxitos que incluso conquistaron las listas internacionales. Ahora volverán a sonar en directo y, ¿quién sabe? Quizás se animen a expandir aún más su trayectoria como banda.

Lo que está claro es que esta noticia ha sido una auténtica sorpresa para sus seguidores, quienes ya habían perdido las esperanzas de volver a ver a sus artistas favoritos en directo. Pero ellos han demostrado que la esperanza es lo último que se pierde, y que están dispuesto a devolverles la ilusión.

James Maslow, Logan Henderson, Kendall Schmidt y Carlos Pena van a dar mucho de qué hablar este 2021. Y tú, ¿estás listo/a para disfrutar de ello?