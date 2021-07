Nia, la ‘idol’ española, habla del K-Pop desde dentro en el nuevo episodio de ‘Érase una vez el K-Pop’

Convertirse en un idol es un sueño de millones de personas alrededor del mundo. No obstante, muchos creen que la posibilidad de convertirse en un artista exitoso de K-Pop es solo para surcoreanos, y están completamente equivocados.

Si no que se lo digan a Nia, integrante del grupo de K-Pop PRISMA. La valenciana ha demostrado tener talento de sobra para conquistar al público de este estilo musical. Aunque también caen rendidos aquellos que no están familiarizados con él.

Sea como sea, la artista se ha convertido en la protagonista del nuevo episodio de Érase una vez el K-Pop, un podcast que te traigo para conocer aún más acerca de este fenómeno. Eso sí. Si aún no te has atrevido a conocerlo, no te sentirás perdido al escucharlo, ya que mi intención es la de adentrarte en él.

Nia me habla acerca de su rutina como parte de una girlband de K-Pop. Recuerda el momento en que le anunciaron que formaría parte de ella y cómo entrenó para conseguirlo. Gracias al esfuerzo, la valenciana ha conseguido cumplir uno de sus mayores sueños.

Érase una vez el K-Pop forma parte del proyecto LOS40 Podcast, un catálogo de múltiples historias en formato audio que llega para oyentes de todos los gustos. Y es que siempre encuentras uno para cada situación: para divertirte, para emocionarte, para conocer y descubrir...

En mi caso, te invito a acompañarme en este viaje por uno de los mayores fenómenos de la música actual. En el primer episodio te hablo de su origen y de cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. En el segundo te presento a BTS, uno de los mayores exponentes del K-Pop en la actualidad. ¿Cuál será la próxima historia?