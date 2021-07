Billie Eilish también triunfa en el baño

Existen canciones para cada momento y lugar. Incluso también las hay para cada persona. Y es que con tan solo escuchar unos segundos de alguna melodía acompañada de su letra, nuestra mente es capaz de crear todo tipo de pensamientos.

Volviendo a las canciones para diversas situaciones, los consumidores de la música en streaming se han convertido en verdaderos expertos de la creación de playlists. Pero no de playlists cualquiera, sino de listas de canciones para distintos momentos. Porque escuchar una de heavy metal para relajarte en un día estresante quizás no es una buena idea.

Pues bien, según el estudio realizado por Uswitch, se ha descubierto que Billie Eilish es la artista más escuchada en la ducha. Analizando los datos de las listas de reproducción de Spotify y contando los artistas que las protagonizan, han descubierto que la cantante forma parte de 692 playlists destinadas a los momentos de relax en la bañera. Le siguen Ariana Grande, The Weeknd, Harry Styles, Ed Sheeran y BTS.

Sin embargo, para darlo todo en la ducha los usuarios eligen a One Direction, BTS, Bruno Mars, Taylor Swift y Billie Eilish, en este orden.

Pero eso no es todo. También hay listas para defecar. Sí, has leído bien. En este caso, es el rap el que triunfa. Juice WRLD, Tyler, The Creator y Eminem son los reyes de este ranking.

También hay canciones para cocinar, y en este caso siempre se busca buen rollo o relajación. Aquí entran en acción Frank Sinatra, Dean Martin, Ella Fitzgerald y Etta James, entre otros. ¡Puras leyendas clásicas!

Pero, ¿quién se ha buscado una buena banda sonora para limpiar a fondo su casa? No eres el/la único/a. Taylor Swift parece levantar el ánimo, ya que lidera esta lista con un total de 286 apariciones en listas de reproducciones. Katy Perry, Rihanna, Marie Kondo y Ariana Grande son otros de los más exitosos en este ámbito. El caso de Marie Kondo no es de extrañar, ya que es conocida por ser toda una profesional del orden y la limpieza en casa. Sus consejos son de provecho.

Como mencionamos en líneas anteriores, existen canciones para cualquier situación. Y tú, ¿a quién escuchas cuando buscas relax en la ducha? ¿Y para darlo todo mientras limpias tu casa?