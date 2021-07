Alex Wolff descifra los misterios de ‘Tiempo’, el nuevo rompecabezas de Shyamalan

Lo que el tiempo te da, el tiempo te lo arrebata. El nuevo thriller psicológico de M. Night Shyamalan llega a las salas de cine el próximo 30 de julio. Una playa perdida en un paraíso tropical, un grupo de desconocidos y una extraña fuerza de la naturaleza que los hace envejecer por segundos: Tiempo es un rompecabezas temporal con el que el director de El sexto sentido, La joven del agua y Glass pretende aterrorizarnos el verano.

Pero si esta inquietante trama sobre años que pasan como horas y extraños que pierden la cabeza frente a una cala paradisíaca no es suficiente para llamar tu atención, quizás sí lo sea su reparto. Shyamalan se ha juntado con un grupo de artistas internacionales que incluye lo mejor de cada casa: Gael García Bernal (Amores perros) y Vicky Krieps (El hilo invisible) son sus dos grandes protagonistas. A ellos les acompañan Rufus Sewell (El padre), Ken Leung (Perdidos), Eliza Scanlen (Mujercitas), Thomasin Mackenzie (Jojo Rabbit) y Embeth Davitz (The Amazing Spider-Man), así como un invitado de lo más especial: Alex Wolff, el baterista de The Naked Brothers Band y actor de Hereditary y Jumanji: Siguiente nivel.

Ha sido precisamente Wolff quien nos ha explicado de primera mano algunos de los grandes misterios que podremos encontrar en este intenso rompecabezas de Shyamalan. «Fue como un sueño y una pesadilla al mismo tiempo, algo muy característico de Shyamalan. Hay partes que parecen idílicas, maravillosas, con una serenidad que parece etérea, de una belleza que es casi incómoda y luego se convierte en algo extremadamente oscuro», relata el músico.

TIEMPO - Tráiler Oficial (Universal Pictures) – HD

Alex Wolff tiene claro que una de las cosas que más le ha servido sobre la compleja trama de la película es que le ha permitido «echar la vista atrás y reexaminar algunas cosas» sobre su infancia. «Ha cambiado la manera en la que me veo como un niño [...] Fue muy aleccionador y también una fuente de ansiedad, una experiencia tremendamente edificante y estimulante. Enfrentarme a quién era, ver en qué he cambiado y en qué sigo igual. Cuando me levanto cada mañana, siento que vuelvo a tener esa edad hasta que el día de obliga a volver a tu edad real».

Tiempo está dirigida por M. Night Shyamalan, se inspira en una novela gráfica de Pierre-Óscar Levy llamada Castillos de Arena y será distribuida en España por Universal Pictures. La película llegará a los cines el viernes 30 de julio de 2021.