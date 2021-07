La petición de ayuda de Frank de la Jungla al presidente del gobierno que se ha viralizado

Frank Cuesta, más conocido como Frank de la Jungla gracias a sus programas en televisión en los que descubría la fauna de Thailandia, ha publicado un mensaje en vídeo en el que se dirige directamente al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Una petición de ayuda que se ha viralizado a las pocas horas de su publicación.

"Le pido ayuda personal, no solo como presidente sino como persona, como padre" explica el presentador televisivo que sigue trabajando por la conservación y la recuperación de las especies en el país asiático. Pero la ayuda no es para él sino para un compañero de profesión que trabaja en el Congo.

Un problema burocrático para entrar en España está impidiendo que el veterinario y primatólogo pueda regresar a su país natal con una niña tutelada que lleva más de 5 años con su familia. "Si pueden resolver este caso en 2 o 3 minutos, le pediría que mirase el caso de Luis Flores para que pueda llevar a su familia a España".

Frank de la Jungla se ha mostrado además muy crítico con los adversarios políticos de Pedro Sánchez al recordar que cuando él necesito la ayuda del gobierno español "me dejaron en la calle tirado como un perro. Me amenazaron y me humillaron. Al final yo gané y conseguí sacar a la madre de mis hijos de la cárcel sin la ayuda del gobierno. Pero este es un caso muy sencillo y el problema es en España".

Este es el mensaje completo de Frank Cuesta al presidente del gobierno de España:

"Buenos días sr. Presidente. Le mando este mensaje porque sé que de alguna manera le va a llegar. Le mando este vídeo no por mí ni para mí sino por pedir ayuda para una persona que no es tan mediática como yo. Esta persona se llama Luis Flores, es un veterinario que vive en el Congo y que decidió hace años dejarlo todo e irse a trabajar allí, a una zona de conflicto y muy dura donde está trabajando para la conservación de monos y gorilas.

El tiene mujer e hijo y una hija llamada Esther que está acogida y tutelada por él. En el Congo no se puede adoptar pero sí tutelar. A todos los efectos legales en el Congo esa niña es su hija. Lo que pasa es que él quiere ir a España y la burocracia española es el problema. Le pido ayuda personal como persona, como padre. Si pueden resolver este caso en 2 o 3 minutos, le pediría que mirase el caso de Luis Flores para que pueda llevar a su familia a España.

Esther es una niña congolesa. Cuando la conoció tenía 5 años y era una niña de la calle. Vivía con su madre en una chabola pero iba a comer de la basura de la calle. Él se preocupó en darle comida y en hablar con su familia para estudiar, ir al colegio y tener una vida con su nueva familia. Hoy en día es su hija. No puede ir a España por unos trámites legales en España, no en el Congo.

Una persona que está intentando ayudar al mundo y a la naturaleza, a la conservación se merecen 2 o 3 minutos para que miren el caso. Diría mucho de usted y de su gobierno. Cuando yo lo necesité, sus adversarios políticos en el gobierno me dejaron tirado en la calle como un perro. Me amenazaron y humillaron. Al final yo gané y conseguí sacar a la madre de mis hijos de la cárcel sin la ayuda del gobierno. Pero este es un caso muy sencillo y el problema es en España. Y le doy las gracias por haber escuchado el vídeo".