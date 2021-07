5 momentos en los que Robin Williams nos robó el corazón y una sonrisa

Han pasado siete años desde que Robin McLaurin Williams fuera diagnosticado de demencia con cuerpos de Lewy. La incapacidad psicológica de hacer frente a una enfermedad neurodegenerativa tan grave e incapacitante le llevó al borde del colapso emocional y, desesperado, se quitó la vida.

El que fuera uno de los actores más queridos y respetados de la industria del cine desapareció de la noche a la mañana, pero su legado se mantiene indeleble, eterno. Este 21 de julio de 2021 cumpliría 70 años, y por esa misma razón queremos recordarle en algunos de sus mejores momentos. Aquellos que nos robaron el corazón, despertaron nuestras sonrisas y nos conmovieron.

«¿Un libro basta para definirte?»

El indomable Will Hunting - Conversación en el parque

"Si te pregunto por el amor me citarás un soneto, pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable ni te has visto reflejado en sus ojos. No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la Tierra para ti, para que te rescate de los pozos del infierno". Robin Williams le daba un repaso descomunal a Matt Damon en este hermoso diálogo de El indomable Will Hunting. Una interpretación titánica que le llevó a ganar su primer y único Óscar.

«Oh Capitán, mi Capitán»

El club de los poetas muertos (Entender la poesía)

Williams citó el poema de Walt Whitman ante un grupo de adolescentes rebeldes. Aquel extravagante profesor se ganó a todos sus alumnos con su actitud extrovertida y cercana. "Si escuchan con antención podrán oír cómo le susurran su legado. Acérquense. Escuchen. ¿Lo oyen? Carpe... ¿Lo ven? Carpe... Carpe Diem. Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria".

«¿Qué es la zona desmilitarizada? Me suena a Blancanieves»

Good morning, Vietnam (1987) de Barry Levinson (El Despotricador Cinéfilo)

La culminación de la carrera del actor. Un retrato de cómo la radio es capaz de levantar pasiones y alegrar el día a un grupo de soldados que combaten en Saigón durante la Guerra de Vietnam. Barry Levinson dedicó esta película al poder transformador de la radio. Y Robin Williams está insuperable. ¡Para ver en versión original!

«Eres el mejor invento después de la mayonesa...»

"EL REY PESCADOR" DECLARACION

Robin Williams se confesaba de rodillas ante Amanda Plummer. "Estoy enamorado de ti, y no solo desde esta noche". Parry, aquel entrañable profesor de historia que no tomaba café, de tierna actitud pero algo obsesivo, se abría el corazón de par en par ante una atónita Lydia en esta mítica escena de El rey pescador de Terry Gilliam.

«Prefiero ser un hombre que vivir toda la eternidad como máquina»

El Hombre Bicentenario - Escena final

"No busco la aprobación, sino la verdad de dicho reconocimiento", expresaba aquel hombre biónico en el emotivo final de El hombre bicentenario. Un robot comprado como electrodoméstico para realizar tareas caseras empieza a ser autoconsciente y a tratar de que se le reconozca su humanidad. Lejos de provocar una guerra robótica o ponerse violento, Andrew (Robin Williams) trató de luchar a través de la dialéctica y el ingenio para que se le reconociera su estatus como ser humano.