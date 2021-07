Pereza lo dieron ‘Todo, todo, todo, todo’ y lograron su primer nº1 en LOS40

Pereza, “dos tipos normales” a los que les gusta “comer, sacar al perro y hacer lentejas”, “dos chulapitos de Madrid” que consiguieron con su tercer álbum, Animales (2005), rematar su trabajo más ambicioso. Superaron a los anteriores “haciendo letras, haciendo canciones más redondas y sobre todo con el sonido”. Y prueba de ello es que su tercer single Todo se convirtió en su primer nº1 en LOS40. Ocurrió el 22 de Julio de 2006.

“Hemos dado en el clavo”

Después de trabajar “día a día” y de “mucho pico y pala desde hace 7 años”, Pereza publicó el 11 de Abril de 2005 su tercer álbum: Animales. Ellos mismos cuentan que estaban en la cuerda floja cuando entregaron las maquetas del disco, pero “las escucharon, les gustaron y seguimos”. La compañía (Sony Music) quedó tan satisfecha con lo que les habían presentado Leiva y Rubén que tiraron la casa por la venta y pusieron a su disposición al gurú del rock Nigel Walker. La lista de producciones del afamado músico ingles incluía desde Bob Dylan o Aerosmith hasta La Oreja de Van Gogh, Hombres G, El Canto del Loco o Los Rodríguez.

Y ahí estaban ellos. Dos chicos de barrio, “dos golfos” que, aunque muchas veces iban al estudio sin dormir, a Walker le cayeron bien. Y trabajaron a gusto. Y en los Estudios Eurosonic de Madrid se notó la química. Además de componer, los Pereza se encargaron de todos los instrumentos. Y eso es algo que Nigel agradeció. Hacía tiempo que buscaba un grupo así, “a lo Lenny Kravitz”. En un encuentro digital con Los40.com, Leiva contó: “Él quería trabajar con nosotros… y realmente creo que por las dos partes hemos dado en el clavo”.

“No cantamos mucho a la vez porque no somos Pimpinela”

Animales es un disco elaborado al alimón. José Miguel Conejo y Rubén Pozo se repartieron las voces, las composiciones y los instrumentos. Aunque la balanza se decantó más a favor de Leiva. Él es el cantante principal de 9 de los 12 temas y el que más composiciones aportó al repertorio.

Precisamente, en su encuentro con los oyentes de LOS40 les preguntaban: “¿Por qué las canciones las canta uno u otro y no cantáis ninguna juntos? ¿Cómo decidís quien canta cada canción?”. Fue Leiva quien respondió: “Casi siempre quien la compone la canta. No cantamos mucho a la vez porque no somos Pimpinela. En el primer disco lo hacíamos más. Aparte, hay canciones que le pega más cantarla a uno que a otro”.

El 90% es autobiográfico. Nos inspiramos en la vida misma. No pretendemos ir de poetas. Simplemente contar lo mejor posible lo que nos pasa o lo que sentimos

En la grabación, Leiva se encargó del bajo y de la mayoría de las baterías. Rubén estuvo al mando de guitarras (acústicas y eléctricas), mandolinas, panderetas, palmas, voces y demás. También participaron Rober y Pitu, batería y guitarra de los conciertos del dúo.

¿Por qué Animales?

Sobre el título elegido para el continuador de Pereza (2001) y Algo para cantar (2003), al dúo de la Alameda de Osuna les llovieron las preguntas. ¿Por qué Animales?: “Porque las letras son muy primigenias y muy de sangre y poco cabales”.

En otro de sus encuentros ‘online’ promovido por LOS40 también les cuestionaban “¿Qué tenéis vosotros en común con los Animales?”. La respuesta fue: “el olor”. O esta otra, ¿Sois tan animales como vuestro disco?: “Depende del momento” replicaban, “somos animales humanos mamíferos, como tú”. Finalmente, Pereza reconocía que con los animales con los que más se identificaban era “la hiena, el tiburón y el gato casero”.

Una letra ‘caliente’ inspirada “en la vida misma”

La composición de José Miguel Conejo Torres que tenía este pegadizo estribillo “Todo, todo, todo, todo, yo quiero contigo todo”, fue la elegida como tercer single de Animales. Después de Princesas y de Lo que tengo yo adentro, y antes de Como lo tienes tú. Contó con César Pop, músico habitual de las sesiones acústicas del grupo, en los teclados.

Todo es un ejemplo de inspiración “en la vida real” de Leiva: “El 90% es autobiográfico. Nos inspiramos en la vida misma. No pretendemos ir de poetas. Simplemente contar lo mejor posible lo que nos pasa o lo que sentimos”.

Sobre su letra ‘caliente’ (Hazme el amor en nuestro nido/ Haz cosas mientras yo te miro/ Quiero hacértelo muy lento/ Solos, rozándonos todo, sudando, cachondos) y explícitamente sexual, también hubo preguntas en el encuentro con LOS40: ¿No os da corte?. No, no les daba corte porque “Nuestros padres nos concibieron follando” fue la respuesta de Leiva.

El apareamiento de los caracoles

El videoclip de Todo es uno de los más populares de Pereza. Aparecen dos caracoles en pleno proceso de seducción y apareamiento sobre una rama. De nuevo, Cristian Titán Pozo, hermano de Rubén, se encargó de la dirección. La carrera de Titán siempre estuvo muy vinculada al dúo desde Pienso en aquella tarde, en 2004, dirigió muchos de sus clips: Princesas, Estrella Polar, Lady Madrid o el polémico Margot (calificado por Youtube como no apto para menores de 18 años debido a su contenido explícito erótico).

Para el rodaje se emplearon siete decorados en los que los actores principales, dos caracoles comunes, daban rienda suelta a sus “sentimientos”. El caracol es hermafrodita, produce tanto espermatozoides como óvulos. El ritual de apareamiento puede durar hasta 12 horas antes de la cópula.

Primer nº1 en LOS40 de Pereza

Con Todo, Pereza consiguió lo que no había logrado desde su debut en 2001: su primer nº1 en LOS40. El tercer single de Animales llegó a la máxima posición el 22 de Julio de 2006. Dos años después, repetiría en el primer puesto con Estrella Polar, tema incluido en Aproximaciones (2007).

Además, en los Premios 40 Principales 2006, Todo estuvo nominada a Mejor Canción Nacional (que ganó Volverá de El Canto del Loco). Pereza también optó al galardón en la categoría de Mejor Dúo o Grupo Nacional. De nuevo, la banda de Dani Martín recogió el premio.