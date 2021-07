Todo lo que puede salir mal en una cita… y evitarlo es más fácil de lo que piensas

En una cita puede pasar tres cosas: que salga bien y haya una segunda, que salga bien pero no haya 'feeling' o que salga mal y si te he visto no me acuerdo. El mundo de las citas es toda una asignatura pendiente para todos aquellos que buscan encontrar a su media naranja. Sin embargo, hacerlo con Meetic siempre es partir con ventaja.

Karín Herrero, nuestro locutor más dicharachero, dice ser todo un entendido en la materia del amor, aunque no termina de dar con la persona adecuada. Se ilusiona mucho, pone todo de su parte, pero al final da siempre con alguien que no cumple con sus expectativas y no se produce el esperado 'match'. Y ojo, porque hablamos con conocimiento de causa…

La pizza con qué

Karin queda para ver un partido de la selección española. Nada puede salir mal porque a él le sobran ganas, a los dos les gusta el fútbol y parece que hay atracción. Pero llega el momento de pedir pizza para cenar y ahí se produce un conflicto considerado ya un asunto de estado. La pizza ¿con piña o sin piña?

Fan de 'Juego de tronos'

Otra cita. Te pones tu mejor camisa (o al menos lo intentas) y te ilusionas porque tu cita es fan empedernida de Juego de tronos. Sin embargo, se produce el cara a cara, no es lo que te habías imaginado y, para colmo, te suelta: "Hola, moreno. ¿Me enseñas tu espada?".

La música no siempre une

Cuidado con la música que escuchas porque eso puede marcar el final de lo que parecía una bonita historia de amor. ¿Quieres saber lo que pasa cuando un apasionado del reggaetón intenta hacer planes con una fiel seguidora de K-POP?

Un festival lo puede echar todo a perder

Ir de festival siempre es bien, pero ponerse de acuerdo es otro cantar. Y es que se puede convertir en asunto peliagudo cuando el chico o la chica que te gusta propone ir al Perreito Festival y tú eres más del Indi Chachi Fest…

Nada en común

También existe la posibilidad de que te pongas a hacer el TikTok de moda y te des cuenta que no tienes nada en común con tu cita. Repito: nada de nada.

El test de compatibilidad

Y mucho cuidado con hacer un test de compatibilidad con esa persona con la que quieres pasar el resto de tus días. Puede ser que tú seas más de playa y él o ella sea más de montaña. O lo que es peor. Puede que tu canción del verano favorita sea Ave María y la suya Todo de ti.

